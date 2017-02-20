النظامي يدعو سكان 44 قرية في ريف حلب الشرقي للعودة إلى منازلهم

دعت قيادة الجيش النظامي، يوم الاثنين، المواطنين للعودة إلى بيوتهم بعد إكمال سيطرتها على 44 بلدة وقرية في ريف حلب الشرقي.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها نشرته وكالة (سانا)، أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم”.

وذكرر البيان القرى والبلدات التي استعادها الجيش النظامي، وهي “تيارة وشحشور وصفة وعفرين وشامر والمقبلة والرحمانية وفاح وأعبد وجب غبشة وجب الكلب والسين وبرلهين ووريدة وصوران ومران وطنبر وسرجة كبيرة وسرجة صغيرة والمديونة والشيخ دن ومشرفة تل مكسور وقطر وتل حطابات وعفش والوديعة وطيبة الاسم وعين الجماجمة وشربع وعنجارة وعين الجحش وعران والعبودية والعجوزية وسريب ونصر الله وطنوزة والدويكية والزعلانة وأم تريكية ومشرفة تل مكسور الجروف ورسم العلم والزرزور والجديدة”.

وسبق للجيش النظامي ان أعلن في 2 شباط الحالي، استعادة السيطرة على 32 بلدة ومزرعة خلال العملية العسكرية التي ينفذها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حلب الشمالي الشرقي.

يشار إلى أن النظام أنقد قبل ايام قرى ريف حلب الشرقي من الغرق، بعد أن قام تنظيم “داعش”بضخ كميات كبيرة من مياه نهر الفرات عبر محطة ضخ البابيري باتجاه ريف حلب الشرقي, بهدف إغراق القرى وإلحاق الضرر بالأهالي والأراضي الزراعية والمرافق الخدمية.

شام تايمز

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