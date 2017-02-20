طائرات التحالف الدولي ترتكب مجزرة بالرقة .. هجوم على الفصائل الاسلامية بدرعا .. سانا : ايقاع 37 قتيلا داعشي بريفي السويداء وحماة واسقاط طائرة استطلاع بدير الزور وريفها

سيطرت القوات الحكومية السوريةعلى تلة جديدة في إطار زحفها باتجاه مدينة تدمر وسط البادية السورية لاستعادتها من داعش، حسب وكالة الأنباء الألمانية د ب أ.

وقال مصدر عسكري حكومي، أن “القوات الحكومية سيطرت على التلة المعروفة باسم السيرياتيل ومنطقة صمامات الغاز غرب مدينة تدمر على بعد حوالي 15 كم”، مضيفا أن مسلحي التنظيم انسحبوا فجرا باتجاه مدينة تدمر، وأفاد المصدر بأنه بهذا التقدم الجديد للجيش يصبح مثلث تدمر على مسافة تبلغ نحو 13 كم وهو يعد منطلقا رئيسيا لتحرير المدينة الأثرية والسكنية من التنظيم.

وذكرت الوكالة أن القوات الحكومية نقلت قيادة عملياتها من مطار التيفور غرب تدمر بنحو 60 كم إلى منطقة البيارات بهدف تسهيل تحرك القوات وهجماتها على مواقع التنظيم تمهيدا للوصول إلى مدينة تدمر، إذ تتركز العمليات العسكرية في ريف تدمر الغربي حاليا على محور الجبهة الغربية للمدينة، وتحديدا في منطقة البيارات وجبل الهيال الاستراتيجي.

وتحدث المصدر عن توقف العمليات العسكرية على محور آبار الغاز والنفط شمال غرب مدينة تدمر بحوالي 38 كم، بسبب المقاومة العنيفة للتنظيم وزرعه لآلاف الألغام في الطرقات والمداخل الرئيسية للآبار إضافة إلى ضعف الإسناد الجوي للقوات البرية المهاجمة.

وعلى جانب آخر تدور اشتباكات عنيفة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين 19-2-2017 في عدة محاور بريف درعا الغربي، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” والذي يشكل لواء شهداء اليرموك عماده الرئيسي بالإضافة لحركة المثنى الإسلامية من طرف آخر، إثر هجوم موسع ينفذه الأخير في المنطقة، حيث تمكن الأخير من خلال هجومه من السيطرة على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل جموع الاستراتيجي على مثلث الجولان – الأردن – درعا،

فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين داخل بلدتي حيط وجلين في الريف الغربي، وسط سيطرة جيش خالد بن الوليد على أجزاء واسعة من جلين، حيث كانت حركة المثنى الإسلامية تسيطر على بلدتي عدوان وجلين ومساكن جلين بالريف الغربي قبل اندماجها في جيش خالد بن الوليد، وتترافق المعارك مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الطرفين، وكان 20 مقاتل من الطرفين أكثر من 12 منهم من الفصائل الإسلامية والمقاتلة قضوا وقتلوا في الـ 31 من شهر كانون الثاني / يناير من العام 2017 خلال اشتباكات بينهما في الريف الغربي بحسب المرصد السوري المعارض.

يذكر أن جيش خالد بن الوليد قد تم الإعلان عنه في شهر آيار / مايو من العام المنصرم، حيث كان المرصد قد نشر حينها نسخة من بيان قالت مصادر متقاطعة لنشطاء المرصد في ريف درعا الغربي، أنه اندماج للتشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك والتي يشكل لواء شهداء اليرموك المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” عمادها مع حركة المثنى الإسلامية، ونص البيان على : “إعادة هيكلة التشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك تحت مسمى (جيش خالد بن الوليد) – تغيير اسم مقر 105 إلى مسمى الأندلس وإلغاء مقر 106 بشكل نهائي – وتحديد مسؤولية الأمن الداخلي (الأندلس) بالتصدي لمحاولات الغدر والخيانة من أيادي المرتدين الغادرة وسيكون منطلق عمل الأمن الداخلي من المحكمة الإسلامية”، كما نوه البيان قائلاً: “كل أخ ينعت أخاه باسم جماعته بقصد الدلالة فلا بأس، أما الأخ الذي ينعت أخاه بقصد الإساءة فسيكون تعزيره بخمس مائة جلدة”.

طائرات التحالف الدولي ترتكب مجزرة في مدينة الرقة

ارتكبت طائرات التحالف الدولي عصر اليوم الإثنين مجزرة في مدينة الرقة، حيث وجهت غاراتها نحو الأحياء السكنية في المدينة ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وبحسب صفحة “الرقة تذبح بصمت”، شنت طائرات التحالف الدولي غارة جوية على مدرسة “المعري” في مدينة الرقة، ما أسفر عن وقوع 5 شهداء في صفوف المدنيين في حصيلة مرجحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة.

في غضون ذلك دمرت غارات التحالف الدولي أجزاء واسعة من جسر الرقة القديم.

وكان الطيران الحربي استهدف يوم أمس منطقة الأقطان والسجن المركزي شمال مدينة الرقة بعدّة غارات جوية، كما شنت طائرات التحالف الدولي غارة جوية على مدينة الرقة استهدفت حيي الأكراد والمشلب، وأوقعت 5 شهداء وعدداً من الجرحى.

وتستمر معركة “غضب الفرات” شمال وشرق الرقة، حيث سيطرت ميليشيات قسد على قريتي بير شماري وفتاتيش الواقعتين على طريق “الرقة ــ المكمن”، بعد معارك ضد تنظيم الدولة، قتل خلالها عدد من عناصر الطرفين.

يذكر أن ميليشيات “قسد”، التي تتلقى دعماً من الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت مؤخراً ما أطلقت عليها المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات”، في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة” منذ مطلع العام 2014. وتسعى ميليشيات “قسد” لعزل المدينة والسيطرة على المنطقة بدعم عسكري وذخائر وأسلحة تقدمها قوات التحالف الدولي.

ونقلت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن :

الجيش العربي السوري يوقع 37 قتيلا في صفوف “داعش” بريفي السويداء وحماة ويسقط طائرة استطلاع مسيرة لإرهابييه بدير الزور وريفها

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوماً لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي بسيارة مفخخة على نقطة عسكرية في حي المنشية بمنطقة درعا البلد.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن وحدة من الجيش دمرت سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار يقودها انتحاري من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية بنحو 150 مترا شرق جامع المنشية بمنطقة درعا البلد.

ولفتت المراسلة إلى أن وحدة من الجيش دمرت دبابة خلال عملياتها على تحرك لمجموعة ارهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في حي المنشية.

وأسفرت عمليات الجيش الجمعة الماضية عن تدمير 4 آليات ومرابض هاون وراجمتي صواريخ لتنظيم جبهة النصرة وايقاع العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب جنوب الجمرك القديم وحارة الفرن بدرعا البلد وغرب بئر الشيخ وغرب جسر الغارية الغربية وبلدة اليادودة بالريف الغربي.

ايقاع عدد من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية ضد تجمع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء بنحو 38 كم.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش “دمرت في رمايات مدفعية دقيقة على تجمع لإرهابيي داعش عددا من الآليات وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين شرق قرية الرشيدة بنحو 12 كم”.

وقضت وحدة من الجيش في الـ 27 من الشهر الماضي على أكثر من 10 ارهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت لهم عددا من الصهاريج في محيط قرية الرشيدة.

وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

إسقاط طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بدير الزور وريفها

في هذه الأثناء أسقطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بسلاح الجو طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من ارهابييه في دير الزور وريفها.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن حامية مطار دير الزور العسكري أسقطت بعد رصد ومتابعة طائرة استطلاع صغيرة مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش دمرت تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور وفي قرية الجفرة بالريف الشرقي.

وبين مراسل سانا أن عمليات الجيش على تجمع آليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الحراج بقرية الحسينية بالريف الشمالي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم.

وأحبطت وحدات من الجيش هجوما ارهابيا لتنظيم “داعش” على منطقة البانوراما ودمرت عددا من تجمعات وبؤر إرهابييه في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة بمدينة دير الزور.

وحدات من الجيش توقع 37 قتيلا من إرهابيي “داعش” في ريف حماة الشرقي

وفي ريفي حماة وإدلب سقط عشرات القتلى والمصابين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية للجيش العربي السوري على تجمعاتهم ومحاور تحركهم.

وذكر مراسل سانا في حماة أن الطيران الحربي نفذ سلسلة طلعات جوية خلال الساعات الماضية على مقرات ومواقع انتشار لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية حمادي عمر شرق مدينة سلمية بنحو 40 كم.

وأشار المراسل إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن “تدمير مستودع أسلحة وذخيرة بشكل كامل ومقتل 8 إرهابيين من بينهم “عمر محمد الصبحا” و”عمر العمر” و”سيف الخالد” و”سطام الحسن” و”سامر العقلا” و”خرفان العبيد” إضافة إلى إصابة 5 إرهابيين آخرين”.

ولفت مراسل سانا إلى أن سلاح الجو وجه ضربات مكثفة على أرتال لتنظيم “داعش” الإرهابي في محور عقيربات القساطل بريف حماة الشرقي ما أدى إلى “مقتل 29 ارهابيا وتدمير 6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة”.

وبين المراسل أن الطيران الحربي “دمر دبابة لارهابيي تنظيم “داعش” وجرافة كانوا يستخدمونها في تخريب وتجريف الأراضي في قرية سوحا” بريف سلمية الشرقي.

وقضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس على العديد من الإرهابيين بينهم أحد المتزعمين في تنظيم جبهة النصرة في بلدة كفرزيتا وقرية التمانعة بريفى حماة وإدلب.

شام تايمز

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