وزارة النقل تدعو لزيادة رحلات السورية للطيران إلى القامشلي وتخفض قيمة التذاكر للطلاب

بعد انتهاء الامتحانات الجامعية وتسهيلاً لعودة الطلاب إلى المنطقة الشرقية دعا وزير النقل المهندس علي حمود المؤسسة العربية السورية للطيران إلى زيادة عدد رحلاتها إلى القامشلي بدءاً من اليوم وتخفيض قيمة التذاكر للطلاب حصرا إلى 15300 ليرة سورية لمدة أسبوع.

من جهة أخرى أكد المدير العام لشركة فلاي داماس سامر الدهني أن تخفيض السعر جاء بناء على طلب وزارة النقل لمساعدة الأهالي وخاصة الطلاب الذين يدرسون في دمشق واللاذقية وتخفيف الأعباء عنهم،

لافتاً إلى أن الشركة قررت تسيير رحلة مجانية يوم الأربعاء القادم 22 شباط الجاري وذلك وفق خط دمشق القامشلي اللاذقية والعودة إلى القامشلي فدمشق.

وكانت وزارة النقل اصدرت في وقت سابق قرارا خفضت بموجبه أسعار التذاكر إلى القامشلي لشركات الطيران العاملة في سورية وحددتها ب 20 الف ليرة سورية.

سانا

شام تايمز

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