تير شتيجن يستغرب تصرفات جماهير برشلونة التي تعاقب نجومها برقم سلبي

أعرب الحارس الدولي الألماني لفريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن، عن استغرابه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير في ملعب الفريق “كامب نو”، خلال مواجهة ليجانيس في الليجا.

وقال تير شتيجن أحد نجوم المباراة في تصريحات متلفزة لقناة “موفي ستار” الإسبانية: “لقد كانت مباراة صعبة للغاية في نهاية المطاف، أنا سعيد بالفوز بنتيجة 2-1”.

وأضاف: “هناك دائمًا وقت للتحسين، الآن علينا الراحة والتفكير في مباراة الأسبوع المقبل، كان من المهم إنهاء المباراة بالفوز اليوم واستجماع التركيز مرة أخرى والتحضير لما هو قادم”.

وتابع: “أنا لا أفهم صافرات الاستهجان من الجماهير، الفوز اليوم أعطانا الثقة، ونحن بحاجة إليهم الأسبوع المقبل، لقد حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا وعلينا أن نكون متحدين”.

واختتم: “الهزيمة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كانت صعبة للغاية، ولكننا بحاجة الآن للجمهور خاصة أن المباراة سوف تكون في ملعبنا”.

جماهير برشلونة تعاقب نجومها برقم سلبي

عبرت جماهير برشلونة عن استيائها الشديد من الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إلى أن جماهير البارسا سجلت أقل معدل حضور جماهيري في مباريات الليجا، بتواجد 63 ألف و387 متفرج خلال لقاء ليجانيس الذي انتهى بفوز صعب للبارسا بنتيجة 2-1، بهدفين سجلهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما أضافت الصحيفة أن هذا اللقاء سجل أيضًا ثاني أقل حضور جماهيري لمباريات برشلونة في كل البطولات هذا الموسم.

ويعد أقل حضور جماهيري لأنصار الفريق الكتالوني بمعقله “كامب نو” هو تواجد 58 ألف و560 متفرج، خلال لقاء ريال سوسيداد في إياب دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

كووورة

شام تايمز

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