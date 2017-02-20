الفنانة الهندية بهافانا تتعرض للخطف والاغتصاب الجماعي

تعرضت الفنانة الهندية بهافانا للخطف والاغتصاب الجماعي، أثناء عودتها من تصوير إحدى افلامها ليل الجمعة.

وذكرت وسائل اعلام، أن بهافانا لجأت إلى الشرطة وقدمت شكوى حول قيام بعض الأشخاص بالدخول بالقوة إلى سيارتها، وخطفها ثم تناوبوا الاغتصاب الجماعي عليها.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن النجمة الهندية، أثناء عودتها من تصوير فيلمها الجديد إلى منزلها في “أرناكولام” بولاية “كيرالا”، تعرضت سيارتها إلى إطلاق نار، حتى اصطدمت سيارة الخاطفين بسيارتها من الخلف، ثم اقتحم الخاطفين سيارتها، وذهبوا بها إلى أحد الأماكن، وتنابوا الاعتداء عليها بشكل وحشي، لمدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة.

وتمكنت الشرطة من القبض على المغتصبين، حيث تبين أن من بينهم، سائق عمل ليوم واحد لدى النجمة الهندية، إلى جانب سائق قديم آخر لدى بهافانا.

وتعاني النساء في الهند من جرائم الاغتصاب الجماعي بطريقة غريبة حيث أثارت جريمة اغتصاب جماعي لطالبة في كانون الأول من عام 2012 على متن حافلة متحركة في العاصمة غضباً شعبياً ورسمياً هائلاً وتوفيت في مستشفى في سنغافورة, كما أحرقت فتاة أخرى نفسها بعد تعرضها لحادثتي اغتصاب جماعي في يوم واحد.

شام تايمز

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