الكشف عن مؤامرة روسية لاغتيال سياسي أوروبي ولافروف يظهر مع أحد المتهمين

كشفت صحيفة “صنداي تيليغراف البريطانية عن مؤامرة روسية لاغتيال ” ميلو ديوكانوفيتش” رئيس وزراء جمهورية “الجبل الأسود” والإطاحة بحكومته العام الماضي، حيث يعتبر ديوكانوفيتش من المتحمسين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

لافروف بصحبة أحد المتآمرين

وقالت الصحيفة، بحسب ترجمة شبكة “بي بي سي” الإخبارية، إن ضباط مخابرات روس خططوا بمباركة ودعم من موسكو للقيام بانقلاب في يوم الانتخابات في جمهورية الجبل الاسود، يشمل الهجوم على البرلمان وقتل الزعيم الموالي للغرب، لايقاف خطة البلاد وسعيها للانضمام إلى حلف الـ(ناتو)، إلا أن الخطة أحبطت قبل ساعات فقط من موعد تنفيذها.

ونشرت الصحيفة صورة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يظهر فيها برفقة أحد المشاركين في التخطيط لعملية الاغتيال وذلك في زيارة له إلى بلغراد العاصمة الصربية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2016 .

بسبب الناتو

وكانت السلطات في “الجبل الأسود” أعلنت العام الماضي، وقبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية في 16 تشرين الأول، عن اعتقال 20 “مسلحاً صربياً” وقالت بأن هؤلاء خططوا لاختطاف ديوكانوفيتش الأمر الذي قابلته روسيا وحلفائها بالسخرية والتشكيك، ويقود ديوكانوفيتش إئتلافاً يدعو للتعاون مع الغرب والانضمام لحلف الناتو بمواجهة تكتل يدين بالولاء لروسيا، واستطاع ديوكانوفيتش الفوز بتلك الانتخابات بالرغم من الحملةالإعلامية التي شنتها روسيا ضده.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” وجهوا دعوة لجمهورية الجبل الأسود في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 للانضمام إلى الحلف، في خطوة تمهّد الطريق لهذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة لتصبح العضو التاسع والعشرين بالحلف رغم الاعتراضات الروسية، ووقعت وكانت حكومة الجبل الأسود مع حلف الناتو البروتوكول حول انضمام الجمهورية إلى الحلف في 9 أيار 2016 ويتطلب استكمال عملية انضمام الجبل الأسود إلى الناتو، موافقة برلمانات كافة الدول الأعضاء في الحلف.

أعلى المستويات

ونفى الكرملين بشدة أي ضلوع بمثل هذه المؤامرة، كما امتنع المحقق الخاص في الجبل الأسود عن اتهام موسكو علنيا بالضلوع في المؤامرة ملقيا اللوم على “قوميين روس”، كما تقول الـ”الصنداي” التي تضيف أن “أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية التي استدعيت للمساعدة في الكشف عن ملابسات المؤامرة توصلت إلى أدلة عن ضلوع روسي على أعلى المستويات فيها”.

ويعتقد أن وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” ونظيره الأمريكي “ريكس تيلرسون” ناقشا هذه القضية في أول لقاء لهما الأسبوع الماضي.

عهد بوتين

وعرفت موسكو تحت حكم بوتين انتشار عمليات الابتزاز بالإضافة لعمليات الاغتيال الغامضة لمعارضيه وللصحفيين حيث قتل في عهد بوتين أكثر من 32 صحفياً دون أن يتم تسجيل أي حالة قبض على الجناة.

وكانت المحاكم البريطانية قالت، شهر كانون الثاني 2016، إن ما توفر لديها من أدلة يدل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “وافق على الأرجح” على قتل العميل الروسي “ألكسندر ليتفيننكو” بالسم عام 2006، وقال قاض بريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “وافق على الأرجح” على قتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفيننكو بالسم.

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ويذكر أن ألكسندر ليتفيننكو توفي في 23 تشرين الأول 2006 بعمر 43 عاما، بعد ثلاثة أسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم بوسط لندن برفقة “أندريه لوغوفوي” العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، والذي أصبح اليوم نائب في البرلمان عن حزب قومي.

وألكسندر ليتفينكو هو عميل سابق لدى الاستخبارات الروسية في مجال مكافحة الجرائم المنظمة (التنظيمات المسلحة)، استطاع الهرب إلى بريطانيا حيث أطلق اثنين من أشهر كتبه، وكشف في كتابه تفجير روسيا “Blowing up Russia” أن المخابرات الروسية قامت بعمليات تفجير في روسيا لإلصاق التهمة بالمقاتلين الشيشان.

شام تايمز

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