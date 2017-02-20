ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليجانيس

حقق برشلونة فوزا صعبا ومثيرا على ضيفه ليجانيس بنتيجة 2-1 مساء اليوم، الأحد، على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الرابعة إثر تمريرة من زميله الأوروجوياني لويس سواريز، وسجل أوناي لوبيز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71 بعد خطأ فادح لظهير برشلونة سيرجي روبرتو.

وكاد البارسا يفقد نقطتين جديدتين في صراع المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، لكن ميسي أنقذ الفريق، عندما سجل هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء حصل عليها زميله نيمار دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، ليعيد الفارق بينه والمتصدر ريال مدريد إلى نقطة واحدة، علما بأن الفريق الملكي يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 18 نقطة في المركز الـ17.

وتعالت خلال المباراة صيحات الاستهجان ضد لويس إنريكي، المدير الفني للبارسا، بعد الخسارة الثلاثاء الماضي أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغيّر إنريكي كثيرا من تشكيلته في مباراة ليجانيس، فأبقى المدافع جيرارد بيكيه على مقاعد البدلاء، وأشرك مكانه الفرنسي جيريمي ماثيو، والأمر نفسه ينطبق على جوردي ألبا الذي أفسح المجال أمام الفرنسي لوكاس ديني، كما أراح قائد الفريق أندريس إنييستا قبل أن يزج به في ربع الساعة الأخير من المباراة.

وعاب برشلونة انكشاف خط دفاعه رغم تقدمه حتى الدقيقة 71 بهدف، وهدد الفريق الضيف مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن تصدى لمعظم الهجمات الخطيرة.

كووورة

شام تايمز

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