الإمارات : القبض على عصابة تبيع سبائك ذهبية مزيفة بالشارقة

ألقت شرطة #الشارقة في دولة #الإمارات القبض على عصابة تضم 5 أشخاص من جنسيات آسيوية قامت ببيع قطع معدنية مذهبة على أنها سبائك ذهبية.

وتمكنت العصابة من الإيقاع بشخص يحمل الجنسية الباكستانية وبيعه قطعًا معدنية مذهبة بما يقارب نصف مليون درهم إماراتي على أنها سبائك ذهبية حقيقية ولكن العصابة عرضتها بنصف الثمن كونها مسروقة.

وبعد اكتشاف حقيقة القطع المعدنية المزيفة، تقدم الشخص الباكستاني ببلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بقيام مجهولين بسرقة مبلغ 400 ألف درهم كان يحتفظ بها داخل سيارته أثناء توقفها بإحدى المناطق بالشارقة.

وبعد البحث والتحري، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم، وبالتحقيق معهم انكروا سرقة أموال من سيارة الشاكي ، ولكنهم اعترفوا باستلام المبلغ المشار إليه من الشاكي مقابل بيعه سبائك ذهبية أقروا بأنها مجرد قطع معدنية مذهبة بعد أن تمكنوا من إقناعه بصحتها، وأخبروه بأنها مسروقة .

وباستدعاء الشاكي وسؤاله فقد أقر بأنه تعرض للنصب والاحتيال وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وأوضح أنه بعد أن اكتشف الأمر قرر أن يتقدم ببلاغ للشرطة دون أن يفصح عن حقيقة ما جرى كونه قام بشراء سبائك ذهبية رغم علمه بأنها مسروقة، حسب ما أخبره به المحتالون .

وبناء على اعترافات المتهمين وإقرار الشاكي فقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة بتهم النصب والاحتيال لأفراد العصابة ، وشراء المال المسروق ومحاولة تضليل العدالة للشاكي .

وكشف العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن شكوكًا راودت رجال الشرطة منذ البداية وعند تلقيهم البلاغ من الشاكي حيث شعروا أنه يخفي بعض التفاصيل التي لا يود الإفصاح عنها في شكواه.

وحذرت شرطة الشارقة من تورط البعض في شراء الأموال المسروقة، والانسياق وراء الإغراءات المختلفة طمعًا في الحصول على المال بأي ثمن.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes