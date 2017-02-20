ألمانيا : لاجئ سوري ” مشاغب ” طرد من معهد يهدد المدرسين عبر ” واتس آب ” !

تلقت شرطة براندنبورغ، يوم الخميس الماضي، بلاغاً من قبل طلاب وموظفين في معهد فولكس هوخ شوله الواقع في شارع يوآخيم غوتشالك بمدينة سينفتنبورغ.

وفي التفاصيل التي أوردتها شرطة الولاية عبر موقعها الرسمي، فإن لاجئاً سورياً (24 عاماً) طرد من المعهد بسبب إزعاجاته المتكررة.

ولم يتقبل اللاجئ الأمر فقام بشتم زملاءه الطلاب والمدرسين، وأرسل “تهديدات خطيرة جداً” لعائلات المدرسين عن طريق تطبيق واتس آب.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، وقالت إنها تختبر الأدلة التي قدمت لها.

شام تايمز

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