النمسا : إعتقال سوري متهم بالإرهاب و الانتماء لجبهة النصرة

قامت وحدات الكوبرا الخاصة، يوم الخميس الماضي (16/2) باعتقال سوري بتهمة الإرهاب في مدينة سانكت بولتن شمال شرقي النمسا.

صحيفة كرونن تسايتونغ قالت،إن الوحدات الخاصة داهمت منزل سوري (30 عاماً) في شارع دانيل غران شتراسه صباح الخميس الماضي وقامت باعتقاله على خلفية عضويته في جبهة النصرة، وصادرت بعض الأغراض.

وبحسب ميشيل شنل، مديرة الإدعاء العام، فإنه “لم يكن هنالك سيناريو خطر لكن التحقيقات مازالت جارية”.

شام تايمز

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