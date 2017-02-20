تقنية جديدة للتعرف على أحوال الطقس بدون إنترنت

كشفت شركة “آي بي إم” IBM، بالتعاون مع شركة “ذا ويزر كمبني” The Weather Company، عن تقنية جديدة في تطبيق التعرف على حالة الطقس، “ذا ويزر شانل” The Weather Channel، تتيح الحصول على تنبيهات بالتقلبات الجوية الخطيرة وأهم المعلومات عن الطقس دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وتستهدف التقنية الجديدة مساعدة المستخدمين في الدول النامية بشكل خاص على التعرف على التقلبات الجوية التي قد تضرب بلادهم والمعلومات عن الطقس التي قد تساعدهم في تجنب كوارث مثل الأعاصير أو السيول أو العواصف الثلجية بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وقالت شركة “آي بي إم” إن التقنية، التي تتوافر في نسخة خاصة من تطبيق “ذا ويزر شانل” على نظام “أندرويد” في 42 دولة نامية مختارة من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، تعتمد على اتصالات الند للند.

وأوضحت الشركة أن التقنية تكون شبكات شَعريّة (متداخلة) عبر استخدام اتصالات الند للند لتوجيه التنبيهات من هاتف إلى هاتف آخر قريب دون الحاجة لاتصال بشبكة الإنترنت، وأنه كلما زادت عدد الهواتف المستخدمة للتطبيق في أماكن قريبة زادت التغطية ووصلت التنبيهات لأبعد مكان ممكن.

وأكدت “آي بي إم” أن التقنية تساعد على وصول تنبيهات قد تُنقذ حياة الأشخاص في البلاد التي غالباً ما تعاني من شبكات إنترنت ضعيفة، وتغطية محدودة لشبكات الجوال، خاصة أن تلك الشبكات تتأثر بشكل كبير في حالة حدوث تقلبات جوية شديدة.

وأضافت الشركة أن كل هاتف مستخدم للتطبيق يتحول عبر التنقية الجديدة إلى نقطة ارتكاز لتوجيه التنبيهات إلى نقطة أخرى يمثلها هاتف آخر، وذلك دون الاعتماد على شبكات اتصال الجوال، وذلك للحد من استهلاك طاقة الهواتف بشكل كبير عند استخدام هذه الميزة.

وتنشئ تقنية اتصالات الند للند الشبكة، التي تنتقل عبرها تنبيهات الطقس خلال التطبيق الجديد، من الهواتف المتصلة ببعضها سواء ضمن شبكة اتصالات لاسلكية واحدة أو عبر تقنية البلوتوث، وذلك حسب ما أوضحته “آي بي إم” عبر بيان على موقعها الرسمي.

وأشارت “آي بي إم” إلى أنها اختارت إطلاق التقنية الجديدة على تطبيق “ذا ويزر شانل” لنظام “أندرويد”، لأنه الأكثر استخداماً في المناطق المستهدفة، وإلى أنها راعت أن يكون التطبيق الجديد بمثابة نسخة منفصلة تستبدل التطبيق الحالي على متجر غوغل بلاي في الدول الـ42 المختارة.

ويتوافر التطبيق بحجم يبلغ 3.2 ميغابايت فقط، وسيدعم تخزين بيانات الطقس لمدة 24 ساعة لعرضها دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، وتم تطوير هذه النسخة بدعم عالٍ للعمل على شبكات الاتصالات ضعيفة السرعة سواء شبكات الجيل الثاني 2G أو الجيل الثالث 3G.

يذكر أن تطبيق “ذا ويزر شانل” يعد واحد من أكثر تطبيقات متابعة حالة الطقس استخداماً على نظام “أندرويد”، بمعدل تحميلات يتراوح ما بين 50 مليون إلى 100 مليون تحميل.

شام تايمز

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