وفاة مؤسس “الجماعة الاسلامية” عمر عبد الرحمن في سجنه بامريكا

أعلن عمار نجل رجل الدين المصري عمر عبد الرحمن، المسجون في الولايات المتحدة الامريكية، بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية، يوم السبت، أن والده توفي.

وأوضح عمار حسب وكالة (رويترز) أن الأسرة تلقت اتصالا هاتفيا من ممثل جهة أمريكية معنية قال فيها “الشيخ عمر عبد الرحمن توفي.”

وأدانت محكمة أمريكية عبد الرحمن في 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أمريكية شملت مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في 1993 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأطيح ببرجي مركز التجارة العالمي في وقت لاحق في هجمات شنها تنظيم القاعدة في 11 أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة.

ويعرف عبد الرحمن وهو كفيف بأنه الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الحكومة المصرية في مطلع التسعينات.

وفي 2011 قتل أحد أبناء عبد الرحمن ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في باكستان.

وكان عبد الرحمن من المعارضين للحكومة المصرية وسجن مرتين إحداهما نحو ثمانية أشهر والأخرى ثلاث سنوات.

لكنه نال البراءة في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات الذي لقي حتفه برصاص إسلاميين متشددين خلال عرض عسكري في القاهرة في 1981.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes