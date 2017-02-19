ألمانيا : القبض على أربعة لاجئين سوريين تشاجروا مع ألماني و حاولوا قطع أذنه !

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن لاجئين سوريين، قاما بالاعتداء على رجل ألماني، وحاولا قطع أذنه، في مدينة كيمنتز (ولاية ساكسن).

صحيفة “إيبوخ تايمز” الألمانية قالت يوم أمس الجمعة، إن الرجل (45 عاماً)، كان برفقة امرأة (27 عاماً)، في نفق للمشاة بين شارعي سلفادور-إلينده-شتراسه و باول-برتز-شتراسه، عندما قام 4 شبان سوريين (15 – 17 – 17 – 21 عاماً)، بشتم الرجل والمرأة.

وبعد سجال كلامي قام السوريين الأربعة بالاعتداء على الرجل، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن “الأصغر بينهم قام بإحضار جسم حاد وجرح به الرجل محاولا قطع أذنه، وتم إسعاف الأخير إلى المشفى، فيما يجري البحث عن المتورطين الذين هربوا”.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتورطين، وقالت إنهم أربعة سوريين، وتم اتهامهم بالتعدي والشتم والتسبب بإصابات خطرة.

شام تايمز

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