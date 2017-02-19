اكتشاف ” حياة غريبة ” تعود إلى 50 ألف سنة

أعلن علماء اكتشاف بعض أشكال الحياة تعود لـ50 ألف سنة داخل بلورات كريستالية في إحدى الكهوف المهجورة شمالي #المكسيك.

وكشفت رئيسة معهد البيولوجيا الفلكية التابع لوكالة ناسا، بينيلوبي بوسطن، العثور على ميكروبات غريبة وقديمة خاملة في كهوف بمنطقة نايسا في المكسيك، مشيرة إلى أن تلك الميكروبات تمكنت من البقاء من خلال العيش على المعادن مثل الحديد والمنغنيز.

وأضافت بوسطن أن هذا الاكتشاف يعد دليلا على قدرة الميكروبات على العيش في ظروف صعبة على الأرض، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأشارت رئيسة المعهد إلى أن الاكتشاف يأتي بعد 9 سنوات من البحث وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، موضحا أن نتيجة البحث لم تنشر حتى الآن في أي مجلة دورية علمية.

وتعتزم بوسطن إجراء مزيد من الفحوص الجينية التي توصلت إليها من خلال المختبر أو الموقع ذاته.

شام تايمز

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