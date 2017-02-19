بيل يسجل عودة مثالية ويقود ريال مدريد لإسقاط إسبانيول

تخطى ريال مدريد، عقبة ضيفه إسبانيول (2-0) في المباراة، التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، على إستاد “سانتياجو برنابيو” صمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي الفريق الملكي، ألفارو موراتا في الدقيقة (34)، قبل أن يسجل الويلزي جاريث بيل، الذي شارك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، الهدف الثاني في الدقيقة (84).

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 52 نقطة، في صدارة الترتيب، فيما تجمَّد رصيد إسبانيول، عند 32 نقطة، في المركز التاسع.

فرض ريال مدريد، سيطرته على المباراة تمامًا رغم غياب العديد من نجومه البارزين، واكتفى بتسجيل هدفين، وأضاع أكثر من هدف في أكثر من مناسبة.

ضغط ريال مدريد منذ البداية، أملاً في إدراك هدف يفك به شفرة دفاعات إسبانيول، الذي كان متراجعًا إلى الثلث الأخير من ملعبه.

ونال جيرارد مورينو لاعب إسبانيول البطاقة الصفراء، ثم أضاع كريستيانو رونالدو، فرصة قريبة لريال مدريد، فيما حرم التسلل ريال مدريد من هدف محقق من تمريرة عرضية.

ونجح موراتا، في تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة (34) من كرة عرضية من إيسكو، ليودع الكرة في الشباك ببراعة بضربة رأس.

وسنحت فرصة قريبة للريال من جانب موراتا المتألق وأبعدها الدفاع.

وحاول ناتشو، إرسال كرة عرضية ابتعدت عن الخطورة، ثم فرصة أخرى من موراتا بتسديدة في منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، ونال كوفاسيتش البطاقة الصفراء لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال.

بدأ إسبانيول الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول هيرنان بيريز بدلاً من أنطونيو رييس المخضرم.

وحصل إيسكو على الإنذار، واستمر مسلسل الضغط الهجومي للاعبي ريال مدريد، وتحرك كريستيانو رونالدو بكرة قوية، ثم تسديدة اصطدمت بالحائط البشري.

وأشرك ريال مدريد تغييره الأول بنزول كاسيميرو، بدلاً من كوفاسيتش.

وعاند الحظ رونالدو في كرة أخرى بتسديدة فوق العارضة، واتسم اللقاء بالاندفاع البدني من جانب إسبانيول ونال ديوب الإنذار بعد خطأ عنيف تجاه كاسيميرو.

وأضاع كريستيانو رونالدو ضربة رأس فوق العارضة، ودفع ريال مدريد بالنجم العائد من غياب جاريث بيل على حساب موراتا في الدقيقة (71).

وأرسل لوكاس كرة عرضية أبعدها الحارس وسدد كارفخال كرة سهلة في يد الحارس، ونجح دفاع إسبانيول في إبعاد كرة خطيرة قبل توني كروس.

وحاصر القلق، ريال مدريد في ظل الصمود الدفاعي لإسبانيول، وضياع الفرص تباعًا من الفريق المدريدي وحصل آرون مارتن لاعب إسبانيول على إنذار بعد عرقلة لوكاس.

وأشرك ريال مدريد، تغييره الأخير بنزول مارسيلو بدلاً من ناتشو، ودفع إسبانيول باللاعب ألفارو فاسكيز بدلاً من خوسيه مانويل.

ونال كاسيميرو البطاقة الصفراء، قبل أن ينجح جاريث بيل في تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 84 عبر تمريرة بينية ممتازة، نفذها إيسكو لينطلق القطار الويلزي السريع، ويسدد في الشباك ببراعة.

ومرر لوكاس كرة سريعة، لرونالدو الذي سقط في منطقة الجزاء، دون مخالفة مع محاولات مدريدية مستمرة لزيادة الغلة التهديفية، في نهاية المباراة.

ورفض الحكم، احتساب ضربة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو، بعد التحام مع مدافع إسبانيول، لينتهي اللقاء بفوز الريال.

كووورة

شام تايمز

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