مصر : العثور على ثري سوري متوفياً داخل سيارته في ” كراج فندق شهير “

قالت صحيفة “الشروق” المصرية، يوم أمس الجمعة، إن أحد الفنادق السياحية الشهيرة بمدينة نصر عثر على “جثة نزيل عربي” يجلس داخل سيارته في كراج الفندق.

وبحسب مصادر الصحيفة “داخل الفندق”، فإن المجني عليه “أحد الأثرياء من سوريا”.

وبدت الوفاة غامضة، مع وصول الشرطة، ما دفعها لـ “التحفظ على زوجته وصديقته اللتان كانتا معه أثناء وجوده بالفندق”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الجثة لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً يحمل الجنسية السورية، أما السيدتان فمن المغرب (30 – 46 عاماً)، مع الإشارة إلى أن عقد الزواج بين المتوفى وإحدى السيدات موثق في إحدى السفارات.

وأضافت أن المتوفى يتقابل مع زوجته في أوقات متباعدة، نظراً لذهابه المتكرر لزيارة زوجته الأخرى التي تعيش خارج مصر وذهاب زوجته الثانية لزيارة أسرتها بالمغرب.

وتابعت السلطات: “ذهب الرجل مع زوجته وصديقته لإحدى الكازينوهات على النيل، وشرب كميات كبيرة من الكحول حتى ثمل، ثم ذهب إلى الفندق ولعب القمار وخسر 15 ألف دولار، وطالب زوجته بمغادرة الفندق لخسارته فرفضت لأنها تربح فانتزعها من حقيبتها ما آثار حفيظتها فتعدت عليه بالضرب وعندما يئس منها تركها ثم ذهب لسيارته حيث توفي بداخلها”.

وأظهر الكشف الطبي المبدئي الذى تسلمته النيابة أن الرجل “مريض بالضغط والسكر وأن سبب الوفاة سكته قلبية وهبوط حاد نتيجة شربه الكثير من الكحوليات”.

وأمرت النيابة بـ “حجز الزوجة والصديقة لحين ورد تحريات المباحث حول الواقعة بعد وجود شبهة جنائية حول وفاته”.

شام تايمز

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