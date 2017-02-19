مهندس سوري يتفوق في جامعة آيندهوفن الهولندية

اضطر السوري “جاد الله حج مصطفى”، إلى السير في طريق اللجوء، فوصل إلى هولندا، وبات من المتفوقين هناك.

تخرج جاد الله حج مصطفى (25 عاماً)، عام 2014، من كلية الهندسة الإلكترونية في حلب، ثم غادر إلى هولندا طلباً للجوء.

تعلم حج مصطفى اللغة الهولندية في مركز استقبال اللاجئين، والتحق في بداية 2015، بحسب ما ذكرت صحيفة “ايندهوفنس داخبلاد” الهولندية المحلية، بجامعة ايندهوفن التقنية.

تقول الصحيفة، إن حج مصطفى يتحدث الهولندية بطلاقة، وهو شاب ذكي حصل على درجات عالية في الجامعة.

ويأمل اللاجئ السوري أن ينهي دراسة الماستر عام 2018، ويبدأ عمله الذي حلم بممارسته.

وقال حج مصطفى للصحيفة: “أريد أن أعمل وأدفع الضرائب مثل أي هولندي آخر، هناك الكثير من الأشياء السلبية التي تقال عن اللاجئين، وهذا ليس عدلاً، أعرف العديد من الأشخاص (اللاجئين) الذين يمرون بنفس ظروفي ويعملون بجد بشكل يومي لتحقيق أهدافهم”.

وأكد المهندس السوري أنه يشتاق لأهله في سوريا، ولكنه لا يستطيع الذهاب إلى بلاده لأن مذكرة الاعتقال قد صدرت بحقه.

وأشار إلى أنه لا يريد قتل أو اعتقال أي أحد، ولا يرغب بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الحرب.

شام تايمز

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