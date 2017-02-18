معرض ” ابن البلد” للتوظيف والتدريب ينطلق بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة بفندق داما روز

تحت عنوان “ابن البلد مسؤوليتنا” انطلقت اليوم فعاليات معرض فرص العمل للتوظيف والتدريب الذى تنظمه مجموعة البجعة للمعارض والمؤتمرات الدولية بشراكة مع سيريتل ويستمر على مدى ثلاثة أيام في فندق داما روز بدمشق.

ويتضمن المعرض 24 ندوة تخصصية حول المحاور الاستراتيجية للنمو والتطوير الاجتماعى والاقتصادى فى برامج بروتوكولات التوظيف والتدريب ومعرضا تخصصيا تفاعليا يضم مجموعة من الجهات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والعلمية والتعليمية والمالية والتأمينية والإعلامية والخدمية.

ويشارك فى المعرض أكثر من 80 شركة وجهة حكومية وخاصة سيتلقى بعضها طلبات توظيف من الزوار الشباب ويقدمون منحا تدريبية وتخفيضا على أسعار الدورات.

وفي تصريح للصحفيين خلال افتتاح المعرض أشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى دعم الوزارة للفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتعلقة بإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية وتأمين فرص العمل للكفاءات والخبرات السورية معرباً عن أمله بأن تكون هذه المعارض صلة وصل فعالة وحقيقية بين المؤسسات الراغبة بالتوظيف وبين الشباب الباحثين عن عمل.

ولفت اليازجي إلى اهتمام وزارة السياحة بتطوير قدرات الشباب العاملين في مجال القطاع السياحي مبيناً أن ” الوزارة أنشأت دائرة خاصة مهمتها الربط بين خريجي الجامعات والمعاهد المختصة في السياحة وبين أصحاب المنشآت السياحية المختلفة التي تحتاج إلى اليد العاملة في هذا المجال”.

واعتبر وزير السياحة أن ” الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض سواء من قبل المؤسسات والفعاليات العامة والخاصة المشاركة أو من قبل الشبان الراغبين بالحصول على فرصة عمل دليل على مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سورية”.

من جانبه لفت الدكتور نبيل مرزوق رئيس مجموعة البجعة للمعارض والمؤتمرات الدولية إلى دعم وزارة السياحة وشركة سيريتل لإقامة المعارض المعنية بالتوجه للشباب السوري مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية ادت الى تراجع فرص العمل في مختلف الاختصاصات والفئات ما يستدعي إقامة مثل هذه المعارض لمحاولة “التشبيك المباشر” بين الفعاليات الراغبة بالعمالة والتوظيف وبين الباحثين عن عمل وخاصة خريجي الجامعات.

ولفت مرزوق إلى تقديم بعض الجهات والمؤسسات المشاركة عروضاً ومنحاً تدريبية مجانية لتأهيل الشباب وإعداده لبناء سورية المستقبل.

وفي تصريح مماثل بين منسق قسم الإعلام بشركة سيريتل محمد العكل أن “سيريتل شريك استراتيجي “في معرض ابن البلد ايمانا منها بضرورة توفير فرص العمل للشباب الخريجين الجدد وللأشخاص الباحثين عن عمل ولا يملكون معرفة كافية بطريقة إعداد “السيرة الذاتية “الخاصة بهم والتي تؤهلهم للتقدم للوظائف في الشركات الخاصة.

وأوضح العكل أن “جناح سيريتل المشارك في المعرض يقوم باستقبال السير الذاتية من زوار المعرض الراغبين بالتقدم بطلبات التوظيف أو إدخالها مباشرة بشكل الكتروني لتتم معالجتها فيما بعد وفق الشواغر المتاحة والخبرات المطلوبة” مجدداً حرص شركة سيريتل على الوجود في أي معرض يدعم الشباب السوري “الذي سيسهم في إعماره بلاده في المرحلة القادمة”.

بدورها أشارت علا أسود اختصاصية توظيف في شركة سيريتل إلى اهتمام الشركة بالمشاركة في هذا المعرض بهدف منح فرص أكثر لأصحاب الخبرات بالمجالات المختلفة إضافة إلى تقديم فرص مهمة جدا للخريجين الجدد الذين هم بحاجة كبيرة لها لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل لافتة إلى آلية استقبال طلبات التوظيف من الشباب حيث يتم استقبال جميع الطلبات من الزوار سواء إلكترونيا أو ورقياً بالإضافة لتعليم من يرغب بطريقة اعداد السير الذاتية الخاصة بالتقدم للوظائف.

سانا

شام تايمز

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