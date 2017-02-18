الظاهرة رونالدو يهاجم برشلونة ويكشف سر قصة شعره الغريبة

هاجم الظاهرة البرازيلي رونالدو ناديه الأسبق برشلونة الإسباني والذي لعب له خلال موسم 1996-1997، واصفا مفاوضات النادي الكتالوني معه في تلك الفترة بالغامضة.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة ESPN البرازيلية: “كانت تجربتي في برشلونة رائعة، لكن لم يكن من الممكن أن تستمر أكثر من ذلك”.

وأضاف: “كنت قد توصلت لاتفاق مع برشلونة لتجديد عقدي قبل شهر واحد من نهاية الموسم، ولكن كان هناك شرط سخيف بأن يقبل النادي مبلغ 29 مليون دولار من أي نادٍ يريد ضمي”.

ووصف رونالدو المفاوضات مع نادي برشلونة بالغامضة وقال: “لقد كانت مفاوضاتهم غامضة ولا تزال حتى الآن، على سبيل المثال ما حدث في حالة نيمار”.

وأكمل: أعتقد أنه لا يزال حتى الآن غير معروف ما حدث، هناك العديد من الأشياء الخطيرة في هذه القضية وبلا شك هناك أحد سيدفع الثمن غاليا عن هذه الصفقة”.

وتطرق في حديثه مشيراً إلى قصة شعره المثيرة في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وقال: “خلال كأس العالم 2002، كنت أعاني من آلام في الفخذ، وكنت أخشى اللعب بنسبة 60% من إمكانياتي”.

واختتم: الكل كان يتحدث عن إصابتي، لذلك قمت بقصة الشعر هذه وبعدها الكل بدأ يتحدث عن تلك القصة وليس عن إصابتي”.

كووورة

شام تايمز

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