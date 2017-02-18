رونالدو يربح 800 مليون جنيه ويشيد ب”مفاجأة” كاسيميرو

يُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز النجوم في العالم وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يملك البرتغالي أكثر من 260 مليون معجب عبر تلك المواقع المختلفة.

وتقول صحيفة “ذا صن” الإنجليزية إن كريستيانو رونالدو حصد في عام 2016 مبلغ 422 مليون جنيه إسترليني، من منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر وانستجرام”، ويتوقع أن يحصد مثلها في عام 2017.

ونشر كريستيانو رونالدو في عام 2016، ما يقارب من 1703 منشورات، والتي حصلت على 2.25 مليار تفاعل وفقًا لأداة الهوكيت التي تعمل على تحليل نتائج مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير التقارير إلى أن 347 منشورا من منشورات البرتغالي كان تحتوي على دعايا إعلانية لشركة نايكي الخاصة بالمنتجات الرياضية، والتي حصلت وحدها على 4.6 مليون تفاعل.

ووفقًا للاداة فإن الـ422 مليون جنيه إسترليني التي حققها كريستيانو رونالدو كانت من جراء التفاعلات التي يحصدها البرتغالي في تغريداته عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بالترويج لمنتجات الشركة (نايكي) مما زادت أرباحه.

كريستيانو رونالدو يشيد ب”مفاجأة” كاسيميرو

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بالهدف الذي أحرزه زميله البرازيلي كاسيميرو، في مرمى نابولي، ووصفه بأنه كان هدفا مفاجئا للجميع.

وسجل كاسيميرو هدفا رائعا في مرمى نابولي، أمس الأول، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

وأحرز كاسيميرو الهدف الثاني لفريقه في المباراة بطريقة جذبت انتباه الصحف العالمية في الساعات الأخيرة، حيث قابل كرة مرتدة على حدود منطقة الجزاء بتسديدة صاروخية “على الطائر”، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لشباك الفريق الإيطالي.

وقال رونالدو، في تصريح مقتضب خلال تدريبات الفريق، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة إسبانيول في الدوري، فيما أبرزته صحيفة “أس”، “كاسيميرو سجل هدفًا لم يكن يتوقعه أحد”.

ويعتبر هذا ثاني هدف لكاسيميرو في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الهدف الأول في عام 2015 مع بورتو في مرمى بازل السويسري، كما أنه الهدف الثاني للاعب وسط الفريق الملكي مع فريقه ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات.

كووورة

شام تايمز

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