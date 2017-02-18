والد زيدان يوضح أبرز مميزات شخصية نجله

يعد زين الدين زيدان الطفل الأصغر لأسرة تضم خمسة أبناء “متحفظا ومتحمسا” وعبارة عن مزيج لكل ملامحها، وفقا لما أكده والده في سيرة ذاتية نشرت بفرنسا.

وقال إسماعيل زيدان في السيرة الذاتية التي نشرت الصحافة الفرنسية بعد مقتطفات منها: “شخصية يزيد (كما كانوا يدعون زيدان داخل الأسرة)، تضم جميع ملامحها: المحافظة والحماس”.

ويحكي إسماعيل (81 عاما) في سيرته الذاتية تفاصيل انتقاله من منطقة القبائل الجزئرية إلى فرنسا، وسنواته الأولى في الدولة الاوروبية، التي بدأ فيها العمل كبناء، وطفولة أبنائه، لكنها لا تركز بشكل خاص على المدرب الحالي لريال مدريد.

وكتبت السيرة الذاتية بمساعدة شخصية مقربة من إسماعيل الذي يشير فيها إلى أنه لم يستطع حضور نهائي مونديال 1998 الذي أقيم في 12 يوليو/تموز لأنه اضطر للجلوس لرعاية حفيده لوكا، الذي كان قد ولد قبلها بشهرين.

شام تايمز

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