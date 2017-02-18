ألمانيا : المدعي العام يوجه تهمة الشروع بالقتل للاجئين سوريين في قضية محاولة إحراق المشرد

وجه المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين تهمة الشروع بالقتل لسبعة لاجئين (6 سوريين وليبي) حاولوا إضرام النار في رجل مشرد يوم عيد الميلاد العام الماضي.

وسائل إعلام ألمانية قالت، يوم الخميس، إن المدعي العام اتهم اللاجئين السبعة باستخدام عدة أشياء قابلة للاشتعال واستعمالها “بالقرب من رأس المشرد” الذي كان نائماً على مقعد في محطة “شونلاينشتراسة” لمترو الأنفاق الكائنة في حي نويكولن جنوبي برلين.

وتابع المدعي العام : “كان على المتهمين أن يعرفوا أن النار التي أضرموها من الممكن أن تنتشر على الضحية أثناء نومه”.

ولم يصب الضحية الذي ينحدر من بولندا ويبلغ من العمر 39 عاماً بأذى، وذلك بسبب إنقاذ أحد الركاب له.

واتهم المدعي العام أحد الشبان السبعة والبالغ من العمر 17 عاماً، بترك مسرح الجريمة من دون طلب المساعدة لمنع انتشار الحريق أو إنقاذ الضحية.

والمتهم الرئيسي من بين الشبان، يبلغ من العمر 21 عاماً، وفي حال أدين، فإنه سيسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

شام تايمز

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