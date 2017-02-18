ألمانيا : السجن للاجئ تمكن من اختلاس مبلغ ضخم عبر تقديمه طلبات لجوء وهمية بعدة مدن

أصدرت محكمة في مدينة هانوفر الألمانية (ولاية ساكسونيا السفلى) حكماً بالسجن لسنة وتسعة أشهر، بحق لاجئ قام باختلاس أموال من الحكومة عبر تقديمه طلبات لجوء بشخصيات مختلفة.

صحيفة “نورد دويتشه روند فونك” قالت، إن اللاجئ الأريتيري (28 عاماً) تقدم بطلبات لجوء في مدن مختلفة بأسماء مزورة، واستطلاع من خلال ذلك الاستفادة من المساعدات المالية عدة مرات.

وقدرت قيمة الأموال التي استطاع الحصول عليها جراء ذلك بـ 33 ألف يورو، قبل أن يتم اكتشاف أمره في تشرين الأول الماضي.

وقالت المحكمة، إن اللاجئ تسبب بإلحاق الضرر بلاجئين آخرين، لأان البلديات تكلفت عناء تأمين سكن ومساعدات لشخص لا وجود له.

يذكر أن ولاية ساكسونيا السفلى بدأت حملة كبيرة على “الغش الاجتماعي” نظراً لكثرة اللاجئين الذين يقدمون طلبات بعدة شخصيات، فيما قدرت خسائر الولاية بسبب ذلك، بملايين اليوروهات.

شام تايمز

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