سانا : ضحايا بالقذائف في مدينة درعا وريف السويداء

استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي بقذيفة صاروخية على حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

وأفادت مراسلة سانا في درعا بأن “إرهابيين يتحصنون في بلدة النعيمة شرق مدينة درعا بنحو 5 كم استهدفوا صباح اليوم منازل المواطنين في مدينة درعا بقذيفة صاروخية سقطت على أحد الأبنية السكنية في حي الكاشف الشرقي ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة”.

ولفتت المراسلة إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى أيضا إلى “أضرار مادية كبيرة في البناء السكني وممتلكات الأهالي”.

واستشهد أمس الأول شخص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء قصف المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة حي المنشية بمدينة درعا.

وتنتشر في منطقة درعا البلد تنظيمات إرهابية أبرزها جبهة النصرة المرتبط بالكيان الإسرائيلي و”أحرار الشام” الممول من نظام آل سعود و”جماعة بيت المقدس” المرتبط بالفكر الإخواني التكفيري.

استشهاد مواطن جراء سقوط قذيفة هاون اطلقها إرهابيو “جبهة النصرة” على بلدة بكا بريف السويداء

كما ارتقى مواطن وأصيب آخر في بلدة بكا بريف السويداء الجنوبي الغربي جراء اعتداء بقذيفة هاون اطلقتها التنظيمات الإرهابية في ريف درعا الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا إن قذيفة هاون اطلقها إرهابيون ينتمون لجبهة النصرة من بلدة صماد في الريف الشرقي سقطت غرب بلدة بكا بريف السويداء الجنوبي المتاخمة لريف درعا أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

ويشهد ريف السويداء الجنوبي المتاخم لريف درعا الشرقي هجمات إرهابية متكررة لتنظيم جبهة النصرة واعتداءات بالقذائف على الأهالي الآمنين في القرى المجاورة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes