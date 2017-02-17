مشاجرة جماعية في مكة المكرمة تنتهي بطريقة مأساوية

أدت مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في حي كدي في #مكة المكرمة، استخدمت فيها الحجارة، إلى مقتل وافد من الجنسية الآسيوية.

وتلقى مركز عمليات شرطة مكة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص باستخدام الحجارة نتج عنها وفاة أحدهم بحسب شبكة أخبار 24 ، وبعد انتقال رجال الأمن إلى الموقع اتضح أن المتوفى من الجنسية الآسيوية ومات متأثرا بإصابة في الرأس.

وتمكنت دوريات الأمن من ضبط المتهمين وهم من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

شام تايمز

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