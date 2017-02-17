سيدة برازيلية تقاضي قاتلاً محترفاً رفض قتلها !‎

أقامت امرأة برازيلية ترغب في #الانتحار، دعوى قضائية ضد قاتل رفض قتلها بالرغم من الاتفاق بينهما، وحصوله على مبلغ مقابل ذلك.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كشفت وثائق المحكمة أن “المرأة التي تعاني من الاكتئاب المزمن، حاولت الانتحار عدة مرات قبل اتخاذ قرار الاستعانة بالقاتل”.

وبالرغم من أنه لم يتم الإفصاح عن هوية القاتل أو المدّعية، فقد بينت الصحيفة أن “المرأة عرضت على القاتل مبلغا من المال إضافة إلى نقل ملكية سياراتها إليه مقابل قتلها، لكن القاتل اختفى بعد حصوله على الدفعة الأولى من المال دون أداء مهمته”.

وطبقا لما نقلت شبكة إرم نيوز ، فقد قالت المرأة لقاضي المحكمة بمنطقة تكواتينغا بالقرب من العاصمة برازيليا إنه “تم اختراق حقوقها”، لكن القاضي أوضح لها بأن “الاتفاق بينها وبين القاتل غير ملزم من الناحية القانونية، حيث إنه لم يتم توقيعه في الشهر العقاري”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن القاضي بيّن للمرأة أن “نقل ملكية سيارتها إلى القاتل المزعوم، لا يثبت أنه تقاضى أجرًا لقتلها، وأن الاتفاق باطل لأن ما تم التعاقد عليه هو عمل غير قانوني”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes