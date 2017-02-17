الدوري السعودي يخطف الحكم العالمي كلاتينبيرج

أعلن رسميًا الحكم مارك كلاتينبيرج، رحيله من الدوري الإنجليزي الممتاز، متوجهًا للعمل رفقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في نبأ مفاجئ أثار ضجة بأوساط البريمييرليج.

كلاتينبرج الذي أدار في عام 2016 نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو، وكذلك نهائي كأس أمم أوروبا بين فرنسا والبرتغال، ويعد أحد أفضل الحكام بالعالم في السنوات الأخيرة.

وكان كلاتينبيرج قد اعترف في الآونة الاخيرة عن نيته خوض تجربة خارج إنجلترا، وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيله إلى الدوري الصيني.

وانتشرت أخبار كثيرة داخل بريطانيا، في الأيام الأخيرة حول إمكانية رحيل كلاتينبرج “41 عامًا” عن البريميير ليج، والتوجه لكرة القدم الصينية.

كانت الصين، استقطبت العديد من نجوم اللعبة في العالم، أبرزهم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والبرازيليين أوسكار، وريناتو أوجوستو، والكولومبي جاكسون مارتينيز، والآن تبحث عن رفع الكفاءة التحكيمية.

ويحكم كلاتينبرج في الدوري الإنجليزي منذ 2004، وأقر بأنه، على الرغم من أنه يتوقع بقاءه داخل إنجلترا في المستقبل الوشيك، إلا أنه لا يستبعد في الوقت ذاته إمكانية رحيله للصين.

وقال الحكم الدولي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “الصين تبحث عن تطوير كرة القدم عن طريق استقطاب أفضل اللاعبين، والأسماء ذات الثقل”.

وأشار “على الرغم من وجود عقد مع الدوري الإنجليزي، إلا أنه يجب التفكير في مسيرتي على المدى البعيد إذا ما جاءني عرض مناسب. كم عامًا يمكنني الاستمرار؟ لقد قضيت 12 عاما هنا.. 12 عامًا رائعين”.

ومنذ ظهوره الأول في البريميير ليج في 2004، أدار كلاتينبرج، الذي اختير الحكم الأفضل في العالم مؤخرًا، 386 مباراة بالدوري الممتاز.

وأضاف: “المال لم يكن الهدف الأساسي لي كحكم.. إنها إرادة تقديم شيء مختلف والمساهمة في تطوير المنظومة هناك. من الهام أن تكون كفاءة التحكيم على قدر مستوى اللعبة”.

كووورة

شام تايمز

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