صورة: يد كريستيانو رونالدو تثير الجدل في هدف بنزيمة

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، يده في الهدف الذي سجله زميله كريم بنزيمة، معادلًا نتيجة المباراة أمام نابولي في الدقيقة 19 من المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء على ملعب سنتياجو برنابيو، وانتهت بفوز الملكي بنتيجة (3-1).

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية صورة للنجم كريستيانو رونالدو وهو يرفع يده وينظر لحكم الراية، عندما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف التعادل في مرمى نابولي.

وتساءلت الصحيفة: هل هذه الحركة تدل على اعتراض كريستيانو رونالدو على هدف كريم بنزيمة اعتقادا منه أن الهدف ليس صحيحا؟

ويعتقد البعض أن السبب الرئيسي لرفع يد كريستيانو رونالدو في هدف بنزيمة لتأكيد صحة الهدف وليس العكس.

وكانت هذه الأقاويل قد نُشرت عن كريستيانو رونالدو سابقًا عندما فعل نفس الحركة رافعًا يده وموجها أعينه نحو حكم الراية في المباراة أمام أتلتيك بيلباو في 23 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، عندما سجل ألفارو موراتا هدفًا في مرمى الفريق الباسكي.

كووورة

شام تايمز

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