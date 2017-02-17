كافاني يوجه نصيحة لسواريز

علق لاعب باريس سان جيرمان، الأوروجوائي إدينسون كافاني، على تعرض مواطنه لويس سواريز، مهاجم برشلونة، للطرد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، وحرمانه من خوض النهائي، وقال “سواء أخطأ الحكام أم لا، علينا أن نحسن السلوك”.

وعقب انتهاء المباراة التي فاز بها فريقه أمس، الجمعة، على بوردو بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قال كافاني، في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية، “أعتقد أن لويس يعتمد كثيرا على جسده أثناء اللعب وأحيانا يجب أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار”.

وأضاف “لا أعلم ما إذا كان الأمر يستحق كل هذا الصخب، لكن هكذا تكون أحيانا قرارات الحكام داخل الملعب. سواء أخطأوا أم لا، في الكثير من الأحيان علينا أن نحاول أن نحسن السلوك”.

وأوضح اللاعب الأوروجوائي أن الحكام “أحيانا يخطئون وأحيانا لا. وأحيانا ندفع نحن اللاعبون الثمن. ما أود أن أبعث به من هنا (لسواريز) هو التشجيع لأن ما زال أمامه الكثير ليقدمه خلال هذا الموسم”.

وبجانب هذه الواقعة الأخيرة أمام الأتلتي، تأتي نصيحة كافاني في إشارة للعقوبة التي تعرض لها سواريز بعد مونديال البرازيل 2014 بعد أن قام بعض لاعب منتخب إيطاليا، جورجيو كيلليني، وتعهد بعدم تكرار هذا الأمر.

كما نصح لاعب باريس سان جيرمان، سواريز بعدم الشعور بالمرارة إزاء قرار حرمانه من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ألافيس في مايو/ آيار المقبل، وقال “هناك أشياء أخرى مهمة في الحياة العملية. برشلونة لديه أشياء أخرى يلعب من أجلها هذا الموسم”.

وأردف “هكذا هي كرة القدم وأهدي (سواريز) عناقا لأنه صديق في المنتخب وأثبت أنه لاعب كرة قدم عظيم”.

كووورة

شام تايمز

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