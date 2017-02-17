ثلاثية إبراهيموفيتش تمنح الأفضلية لمانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا مقنعًا على ضيفه سانت اتيان الفرنسي بنتيجة (3-0) مساء الخميس، على ملعب “أولد ترافورد” في ذهاب الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أهداف اللقاء الثلاثة في الدقائق 15 و75 و88، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل لقاء الإياب في فرنسا الأسبوع المقبل.

لجأ مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إلى الإبقاء على نجمه الأرميني هنريك مخيتريان بين البدلاء ولعب مكانه البلجيكي مروان فيلايني، وشارك الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو بدلا من الإسباني دافيد دي خيا.

أما سانت اتيان، فانتهج مدربه كريستوف جالتييه طريقة اللعب الهجومية 4-2-3-1، معتمدا على الجزائري الأصل رومان حمومة كرأس حربة بدعم من السنغالي هنري سافييه، وشارك فلورنتين، شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجيل، كأساسي في تشكيلة الفريق الفرنسي بمركز الظهير الأيسر.

كاد دفاع يونايتد أن يكلف فريقه غاليا في الدقائق الأولى من عمر المباراة، بعدما خطف حمومة الكرة وحاول مراوغة روميرو لكنه فشل في وضع الكرة في الزاوية الضيقة، فيما جاءت أول فرصة خطيرة للفريق الإنجليزي في الدقيقة التاسعة عن طريق أنتوني مارسيال الذي تلقّى تمريرة من الجهة اليسرى عبر زلاتان إبراهيموفيتش وسددها من بُعد 25 يارده بجانب المرمى.

ومن ركلة حرة سددها إبراهيموفيتش وارتدت بغرابة من الحائط البشري داخل المرمى، افتتح يونايتد التسجيل في الدقيقة 15، وتبادل الفريقان السيطرة بعد ذلك حتى الدقيقة 25 عندما مرر بول بوجبا كرة بينية متقنة سددها خوان ماتا من لمسة واحدة ليصدها حارس سانت اتيان ستيفان روفييه على دفعتين، واقترب سافييه من إحراز التعادل للفريق الضيف عندما استقبل تمريرة حمومة من اليسار وسدد بجانب القائم الأيسر.

وانطلق مارسيال بسرعة في هجمة مرتدة ورواغ كل من امامه ليسدد كرة صدها روفييه وفشل إبراهيموفيتش في إيداعها الشباك، قبل أن يحكم سانت إتيان سيطرته على المجريات ويشن مجموعة من الفرص الخطيرة كان بطلها حمومة الذي تصدى مدافع يونايتد إيرك بايلي لكرته في الدقيقة 39، وبعدها بثلاث دقائق مر حمومة من بايلي قبل أن يسدد بمحاذاة القائم.

أجرى مورينيو تبديله الأول بين الشوطين بإخراج فيلايني وإشراك جيسي لينجارد، وألغى الحكم هدفا ليونايتد أحرزه إبراهيموفيتش بداعي التسلل في الدقيقة 49، وقدم مارسيال فاصلا جديدا من المراوغة في الجهة اليسرى قبل أن ينقذ روفييه كرته ويخرجها إلى ركنية بالدقيقة 53.

وواصل مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة، وكاد الظهير الأيمن أنتونيو فالنسيا مضاعفة الغلة في الدقيقة 57 لكن تسديدته مرت بجانب المرمى، وابتعدت تسديدة من خارج منطقة الجزاء سددها بوجبا بسنتيمترات قليلة عن القائم الأيمن لمرمى سانت اتيان.

عاند الحظ بوجبا مرة أخرى عندما ارتدت كرته الرأسية من عارضة الفريق الضيف في الدقيقة 69، ليقوم يونايتد بعدها بتبديله الثاني عن طريق الزج بماركوس راشفورد مكان ماتا، وأضاع بديل سانت اتيان نولان رو فرصة لا تعوض عندما انفرد بمرمى يونايتد وسدد فوق العارضة، قبل أن يضاعف إبراهيموفيتش تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 75 بعد متابعة سهلة من مسافة قصيرة لتمريرة راشفورد من الجهة اليسرى.

وخرج فلورنتين بوجبا من الملعب بداعي الإصابة وسط تصفيق حار من الحضور في “أولد ترافورد”، وسدد لينجارد كرة مرت بجانب القائم البعيد، ثم أشرك مورينيو لاعبه أشلي يانج على حساب مارسيال، وأكمل إبراهيموفيتش ثلاثيته في الدقيقة 88 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

كووورة

شام تايمز

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