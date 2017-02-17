تعرف كيف تطيل عمر بطارية الهاتف الذكي

قدم موقع “بوبيولار ساينس” الأمريكي مجموعة من النصائح والخطوات السهلة للحفاظ على عمر بطارية الهاتف الذكي بصورة كبيرة، والتي تأتي على النحو التالي:

1- العثور على أسوأ الجناة:

تقدم دوما شركتي “أبل” و”غوغل” في نظامي تشغيلهما “آي أو إٍس” و”أندرويد” خدمات يمكنك من خلالها أن تتعرض على التطبيقات التي تستهلك القدر الأكبر من بطاريتك؛ لذلك عليك أن تتعرف على أسوأ “الجناة” الذين يقتلون بطاريتك دوما، وتعثر عليهم لتعلم كيف تتعامل معهم بحسب “سبوتنيك”.

ويمكن الذهاب إلى إعدادات نظام تشغيلك، ثم تختار أيقونة البطارية، لتتعرف على أكثر التطبيقات التي تلتهم عمر بطاريتك بصورة كبيرة، وسيكون عليك في تلك الحالة إما إزالة التطبيق تماما، أو إيقاف تشغيله، بحيث يتوقف عن استهلاك البطارية، ويعمل في الوقت الذي ترغب في عمله فقط.

ويمكن أيضا منع تطبيقات التواصل مثل “فيسبوك” و”تويتر” من الحصول على التحديثات الجديدة الخاصة بشريط الأخبار ومشاركاته أصدقائك، وقصر عملها فقط عند تشغيل التطبيق، وإيقافه بمجرد الخروج منه.

كما يمكن أيضا إيقاف التطبيقات الحصول على تحديثات من جهازك مثل موقعك، عن طريق أيقونة الخصوصية داخل إعدادات الجهاز.

2- تفعيل ميزات البطارية المدمجة:

تمتلك معظم الهواتف الذكية الحديثة ميزات للبطارية مدمجة داخل الهاتف، بحيث يمكنك توفير طاقة البطارية من خلالها، بأن تجعل الهاتف على وضع “توفير الطاقة” مثلا، ويمكن أيضا أن تجهز هاتفك بحيث يبدأ عمليا في تشغيل وضع “توفير الطاقة” عند وصول بطارية الهاتف إلى 20% فقط مثلا.

ويمكن أن تختار إيقاف برامج وتطبيقات بعينها عند انخفاض البطارية لحد معين، كأن توقف إشعارات البريد الإلكتروني، أو توقف خدمات “سيري” الصوتية مثلا، وجعل معظم التطبيقات غير نشطة إلا في حال تشغيلها فقط.

3- اضبط هاتفك

هناك عدد من الأمور البسيطة، التي يمكن أن تجهز هاتفك بها، كي يكون استهلاكه للبطارية ضعيفا، أبرزها هي ضبط إعدادات الهاتف بصورة جيدة، مثل يمكنك ضبط نسبة سطوع الهاتف، وضبط الوقت الذي تجعل فيه الجهاز “Sleep” أو وضع “السكون”، وجعله لا يستقبل أي إشعارات ويوقف استخدام الإنترنت اللاسلكي “واي فاي” خلال ذلك الوضع.

كما أنه يمكنك إيقاف تشغيل “استخدام البيانات” عبر الهاتف في حال تشغيل “الواي فاي” والعكس.

4- فصل الإنترنت

لا شيء يمكن أن ينقذ بطارية أي هاتف قبل نفاذها، إلا فصله عن الإنترنت، إذا شعرت أن البطارية قاربت فعليا على النفاذ وتحتاج الهاتف لإجراء مكالمات ضرورية، إذن افصله عن الإنترنت فورا، وستجده يستمر معك لفترة لا يمكن أن تتخيلها.

ويمكن أيضا أن تفصل الإنترنت بصورة مستمرة عن جهازك، ولا تشغله إلا عند الحاجة الفعلية له، ولكن ذلك الخيار قد لا يروق للبعض، الذي يرغبون في الإطلاع المستمر على مختلف الأخبار عبر الإنترنت، أو من يستقبلون رسائل بريد إلكتروني عبر الهاتف.

شام تايمز

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