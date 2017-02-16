الإمارات : شاب سوداني يفارق الحياة أثناء حديثه عن ” موت الفجأة “

انتهت حياة شاب سوداني في دولة #الإمارات، بصورة مفاجأة خلال تقديمه واجب العزاء بأحد المجالس، بينما كان يتحدث مع الحضور عن “موت الفجأة”.

وفارق الشاب، ويدعى “ع.س” ويبلغ 33 عاما، الحياة أمام ذويه والمحيطين به، ووفق شهود عيان من الجالية السودانية برأس الخيمة، فإن الشاب توجه إلى مجلس العشاء بعد صلاة العشاء لتقديم العزاء في سيدة من بنات بلده، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العزاء، على الرغم من أنه لم يكن يعاني من أي مرض، وكان بحالة صحية جيدة، حسبما أوضح الأطباء وعدد من الأقارب.

وفي التفاصيل وفق ما نقلت شبكة آراء ، كان الشاب المتوفى، الذي يعمل فنيا كهربائيا في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية في رأس الخيمة، ضمن المشاركين في مراسم دفن جنازة سيدة سودانية توفيت خلال الأيام الماضية، وتم دفنها في مقبرة “الفلية”.

وبعد الدفن والصلاة توجه الشاب مع الحضور لمجلس العزاء بالنادي السوداني في رأس الخيمة، ولكن القدر شاء أن يفارق الحياة في المجلس، حيث ذكرت مصادر أن الشاب سقط من على كرسي كان يجلس عليه بصورة مباغتة أمام المعزين؛ ما دفعهم لبذل الجهد لإسعافه وإنقاذه لكن دون جدوى، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء المختصون أنه فارق الحياة جراء إصابته بذبحة صدرية.

شام تايمز

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