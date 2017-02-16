ألمانيا : شركة تدعو مشتريي عبوات حليب لإعادته لاحتوائه على بكتيريا قد تسبب أمراضاً

قالت صحيفة بيلد إن سوبر ماركت “ليدل”، دعت الثلاثاء إلى إعادة منتج حليب يشتبه بوجود بكتيريا فيه.

وقالت الصحيفة إن الشركة المصنعة التي تنتج ماركة الحليب ميلبونا Milbona كامل الدسم 3,5 % ذو فئة الليتر، عثرت على بكتيريا قد تؤدي إلى أمراض حادة في الجهاز الهضمي.

ودعت الشركة المنتجة كل الزبائن الذين اشتروا هذه الماركة والتي تحمل صلاحية حتى 2017/07/05 و 2017/05/08، إلى إعادة المنتج لفروع سوبر ماركت ليدل في كل من برلين وبراندنبورغ وهامبورغ و مكلنبورغ-فوربومرن وساكسونيا السفلى و شمال الراين وستفاليا وشليزفيغ هولشتاين.

وقالت الصحيفة إنه سيتم رد المال إلى كل من يعيد هذا المنتج حتى لو لم يكن يملك إيصالاً، فيما اعتذرت الشركة للمشترين عما حصل.

شام تايمز

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