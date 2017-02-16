بالفيديو .. اشتر سيارة ” طائرة ” بسعر يبدأ من 400 ألف دولار

بدأت شركة PAL-V الهولندية المتخصصة في هندسة الطائرات، مرحلة حجز الطلبات المسبقة لشراء سيارتها الطائرة المسماة PAL-V Liberty، والتي تسميها أول سيارة تحصل على رخصة تجارية للتحليق، حيث تمتلك السيارة ذات العجلات الثلاث محركاً مروحياً أعلاها، قابلاً للسحب يسمح لها بالحركة.

ويمكن للسيارة السير والطيران على حد سواء وهو ما يعتبر أفضلية لها على باقي السيارات أو الطائرات الموجودة حالياً أو الجاري تطويرها، ويبدأ سعر السيارة النموذج الأساسي PAL-V Liberty Sport من حوالي 400 ألف دولار غير شاملة للضرائب، بينما يمكن الحصول على ميزات إضافية بسعر يصل إلى 600 ألف دولار مع نسخة Pioneer.

وتشير شركة PAL-V إلى أنها تهدف إلى إنتاج سياراتها الاختبارية والرسمية الحاصلة على الشهادة مع نهاية هذا العام، على أن تبدأ بتسليم تلك السيارات للعملاء بحلول نهاية عام 2018، وتطلب الشركة حالياً من الراغبين بالشراء وديعة غير قابلة للاستراد بقيمة 25 ألف دولار لنسخة Pioneer وبقيمة 10 آلاف دولار للنسخة الأساسية.

كما يمكن إيداع مبلغ 2500 دولار كضمان قابل للاسترداد بحيث يجري إضافة اسم العميل إلى قائمة الانتظار، وهي القائمة التي يمكن لمشتركيها الحصول على واحدة من أصل 90 سيارة من نسخة Pioneer التي تخطط الشركة لإنتاجها بشكل مبدئي وبيعها لأول مجموعة من مشتركيها.

وتحتاج السيارة عموماً إلى مساحة للإقلاع مما يعني أنه ينبغي استعمال مهبط للتحليق للسماء وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كما أنها تقدم سرعة قصوى على الأرض تصل إلى 100 ميل في الساعة، مع إمكانية الوصول من سرعة 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 9 ثواني.

ويمكنها السير لمسافة قيادة تصل إلى 817 ميلاً عبر خزان وقود كامل مع كفاءة في استهلاك الوقود، بينما تصل أقصى سرعة للسيارة في حالة الطيران الجوي إلى 112 ميلاً في الساعة، بحيث ينبغي إعادة تزويدها بالوقود كل 310 أميال.

شام تايمز

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