ريال مدريد يستفز برشلونة

شهدت العداوة التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة حلقة جديدة، وهذه المرة كانت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ قبل بداية اللقاء الذي يجمع بين الفريق الملكي ونابولي الإيطالي، تم عرض الأهداف الأربعة التي تلقاها برشلونة أمام باريس سان جيرمان على شاشة ملعب بيرنابيو.

وذكرت صحيفة “آس” أنه قبل بداية المباراة، تم عرض الأهداف الأربعة التي هز بها باريس سان جيرمان شباك برشلونة على شاشة ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إشارة واضحة لاستفزاز من النادي الملكي إلى الغريم التقليدي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الجماهير القليلة التي كانت حاضرة قبل بداية المباراة، تفاعلت مع الأهداف المسجلة من النادي الباريسي على الفريق الكتالوني.

وتجدر الإشارة أن ريال مدريد يواجه نابولي في ذهاب دور الـ 16 لأغلى المسابقات الأوروبية، ويسعى لتجنب نفس سيناريو مباراة غريمه التقليدي برشلونة أمام باريس سان جيرمان.

كووورة

شام تايمز

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