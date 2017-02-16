ريال مدريد يعاقب نابولي بثلاثية في دوري الأبطال

قلب ريال مدريد الإسباني الطاولة على ضيفه نابولي الإيطالي وحول تأخره بهدف لفوز كبير بنتيجة 3-1، مساء الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل نابولي مبكراً بعد مرور 8 دقائق عن طريق إنسيني ولكن ريال مدريد رد بثلاثة أهداف سجلها كريم بنزيمة وتوني كروس وكاسيميرو في الدقائق 18 و49 و54، ويبقى الحسم في لقاء الإياب على ملعب “سان باولو” في إيطاليا.

بدأت المباراة بمحاولات من ريال مدريد لفرض السيطرة على وسط الملعب ولكن إنسيني كسر حالة الهدوء سريعاً وسجل هدفاً مبكراً لنابولي في الدقيقة 8 بعد أن وجه تسديدة مباغتة سكنت شباك ريال مدريد في ظل خطأ ساذج للحارس نافاس الذي كان متقدماً بصورة غريبة خارج مرماه.

انتفض ريال مدريد هجومياً بغية إدراك التعادل سريعاً ووجه بنزيمة تسديدة على المرمى مع تحركات سريعة من جانب مودريتش ، ونال سيرجيو راموس مدافع الريال البطاقة الصفراء للخشونة في الدقيقة 17.

ورد ريال مدريد بهدف التعادل في الدقيقة 18 عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي استغل تمريرة عرضية وأودع الكرة برأسه في الشباك ليعيد الريال للمباراة سريعاً بعد صدمة الهدف المبكر لنابولي.

اتسمت المباراة بالإيقاع السريع والمردود البدني منذ البداية، وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة قريبة للغاية بعد تمريرة سحرية من مودريتش للمهاجم البرتغالي الذي انفرد بالمرمى وسدد فوق العارضة بغرابة.

وأضاع لاعبو الريال كرة عرضية خطيرة بالرأس ثم سقط كاسيميرو خارج منطقة الجزاء بمخالفة من مدافع نابولي، وسدد مودريتش كرة قوية اصطدمت بالمدافع ألبيول وتحولت إلى ركنية.

وأبعد دفاع نابولي كرة عرضية قوية، ونال اللاعب زيلينسكي إنذاراً في الدقيقة 38 بعد عرقلة كاسيميرو المنطلق، وسدد مودريتش مجدداً وتحولت إلى ركنية وحرم التسلل فرصة واعدة لجيمس رودريجيز.

وأضاع بنزيمة فرصة محققة من تمريرة عرضية من جانب كريستيانو رونالدو إلى المهاجم الفرنسي الذي سدد في القائم، وسنحت فرصة آخرى بكرة عرضية تصدى لها الحارس وتبادل لاعبو ريال مدريد الكرة بشكل رائع مع عرضية من مارسيلو لم تسفر عن الخطورة لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف من ريال مدريد ونجح الفريق الإسباني في إدراك هدف التقدم سريعاً عن طريق توني كروس الذي استغل تمريرة عرضية متقنة من رونالدو ليسدد ببراعة في الشباك في الدقيقة 49.

ونال مودريتش البطاقة الصفراء للخشونة، ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 عبر تسديدة صاروخية مباغتة ليهز الشباك ببراعة ويكتب بداية أكثر من رائعة للريال في الشوط الثاني.

وأبعد راموس كرة خطيرة من إنسيني ثم محاولة آخرى تباطأ خلالها الحارس نافاس في إبعادها عن المرمى، وسدد فوزي غلام كرة قوية فوق العارضة ورد مارسيلو بتسديدة قوية لكن بعيدة عن المرمى.

أطلق رونالدو تسديدة قوية فوق العارضة من عرضية بنزيمة المتقنة، وأضاع نابولي فرص محققة عن طريق كاييخون الذي تسلم الكرة في منطقة الجزاء من تمريرة زيلينيسكي ليسدد بعيداً عن المرمى بغرابة، وأخطأ رينا بتمريرة غريبة لرودريجيز ولكنه صحح الخطأ بإفساد الكرة العرضية قبل رأس بنزيمة.

وأشرك ريال مدريد اللاعب بيبي بدلاً من سيرجيو راموس في الدقيقة 71، وأضاع جيمس رودريجيز فرصة للريال بينما أشرك نابولي اللاعب آلان لوريرو بدلاً من زيلينيسكي في الدقيقة 75، وحصل ميرتينيز لاعب نابولي على بطاقة صفراء بينما أجرى الريال ثاني تغيير في الدقيقة 76 بنزول لوكاس على حساب جيمس رودريجيز.

وألغى الحكم هدفاً لنابولي سجله كاييخون في الدقيقة 81 بداعي التسلل، وغادر كريم بنزيمة المباراة لصالح موراتا في آخر تغييرات ريال مدريد، ووجه مودريتش تسديدة قوية فوق العارضة وأجرى نابولي تغييراً ثانياً بخروج هامسيك ونزول ميليك في الدقيقة 84.

وأهدر مارسيلو فرصة هدف محقق من عرضية متقنة من موراتا وتمريرة رائعة من رونالدو، وأبعد دفاع نابولي كرة عرضية من الريال وفشل لوكاس في ترويض كرة مرتدة سريعة لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes