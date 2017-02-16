والد زيدان يكشف أول مكافأة لنجله

كشف إسماعيل زيدان، والد النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان، بعض التفاصيل التي كان يعيشها المدرب الحالي لنادي ريال مدريد عندما بدأ ممارسة لعبة كرة القدم في فرنسا.

وقامت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية بنشر مقتطفات من كتاب السيرة الذاتية الخاص بوالد زيدان، والذي تحدث فيه عن وصوله إلى فرنسا في شتاء عام 1954.

واقتطفت الصحيفة الفرنسية عن كتاب إسماعيل الذي تحدث فيه عن أول حافز من أول مدرب لنجله حيث قال :”لقد جائني وقال لي يا أبي أتعرف ماذا قال لي المدرب، لقد قال لي إنني إذا سجلت في المباراة المقبلة سوف يأخذني إلى متجر الملابس لأشتري ما أريد”.

ويتذكر والد زيدان: “كانت هذه الطريقة من الحوافز غريبة، كان لديه دافعًا غريبًا ولكن كانت طريقة لطيفة للغاية”.

ويضيف إسماعيل في كتابه :”في عام 1991 رئيس ناد أعطى زيدان وعدًا وقال له، لو سجلت هدفًا المباراة المقبلة سوف أمنحك سيارة، ولقد فعلها، أنا لم أكن أملك سيارة عندما كان عمري 14 عامًا، كانت سيارة من نوع رينو R12″.

كووورة

شام تايمز

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