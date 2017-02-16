تحديد موعد كلاسيكو الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة

قالت تقارير صحفية كتالونية اليوم الأربعاء، إن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قد حددت موعد مباراة كلاسيكو الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة، في ملعب سانتياجو برنابيو.

ووفقًا لإذاعة “راك 1” الكتالونية فإن المباراة سوف تكون يوم الأحد الموافق 23 أبريل/نيسان المقبل، والذي يوافق يوم مهرجان سانتا جوردي الشهير في مقاطعة كتالونيا.

وسوف تقام المباراة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وستكون بعد مباريات عودة الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كلاسيكو الذهاب في الكامب نو انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في شهر ديسمبر/كانون أول من العام الماضي 2016.

كووورة

شام تايمز

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