9 أسئلة تطارد عشاق برشلونة بعد السقوط المهين

أثارت الخسارة القاسية التي تعرض لها برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (0-4) على ملعب الأخير، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، العديد من التساؤلات حول ما ينتظر الفريق الكتالوني لاحقا.

ولم يظهر برشلونة بهذا السوء من الناحية الفنية منذ فترة طويلة، وبرز عقمه التكتيكي خلال اللقاء، إضافة إلى عدم قدرة نجومه على الظهور في أفضل مستوياتهم.

صحيفة “ميرور”، أطلت علينا بتقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، يستعرض أهم الأسئلة التي تحتاج لأجوبة سريعة بشأن أوضاع الفريق الكتالوني هذا الموسم، ونوجزها لكم على النحو التالي:

1- هل كانت الخسارة المهينة مفاجئة فعلا؟

في الحقيقة، قدم برشلونة علامات على إمكانية سقوطه من الناحية الفنية هذا الموسم، فلم يكن قادرا على تقديم أداء مرتفع المستوى بصورة مستمرة، وحتى في الفوز الكاسح الذي حققه على ألافيس يوم السبت (6-0)، عانى للوصول إلى المستوى الذي اعتاد تقديمه في أول موسمين بقيادة لويس إنريكي.

2- هل حسم سان جيرمان المواجهة؟

التاريخ يقول أنه لا يوجد فريق تمكن من قلب تأخره في المباراة الأولى بأربعة أهداف نظيفة في دوري الأبطال، لكن إذا كان هناك فريق يمكنه فعلا تحقيق هذا الأمر، فهو برشلونة بفضل أسلحته الهجويمة الفتاكة وجمهوره المساند في ملعب “كامب نو”، ولهذا السبب رفض إنريكي استبعاد فرص فريقه في بلوغ ربع النهائي بعد انتهاء المباراة رغم صعوبتها البالغة.

3- ماذا حدث للثلاثي MSN؟

كان نيمار اللاعب الوحيد في صفوف برشلونة الذي أظهر روحا قتالية خلال المباراة، في وقت غاب فيه الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز عن الأجواء، لكن هذا لم يأت من قبيل الصدفة، فقد أحكم دفاع سان جيرمان رقابته على هذا الثلاثي.

4- ماذا أصاب خط وسط برشلونة؟

عانى إنييستا من الإصابات هذا الموسم، فلم يكن قادرا على تقديم أفضل أداء له، خصوصا في غياب الدعم من جوميز الذي بدوره أحبط جمهور الفريق الكتالوني منذ قدومه من فالنسيا، ولم يقدم بوسكيتس ما هو متوقع منه هذا الموسم.

5- هل يعتبر الموسم الحالي بداية الانهيار؟

من الصعب تحديد ذلك، لكن هناك إشارات على إمكانية الخروج من الموسم بسلبيات تفوق الإيجابيات، خصوصا وأن الفريق يتأخر في سباق الدوري الإسباني.

6- ماذا عن مستقبل إنريكي؟

فقد المدرب أعصابه مع مراسل صحفي إسباني بعد المباراة، وبات لزاما عليه تغيير الأوضاع بسرعة إذا ما أراد الاستمرار في منصبه بنهاية الموسم، خصوصا وأن الفريق يفتقد لهوية فنية خاصة به في الأشهر القليلة الماضية.

7- من سيخلف إنريكي؟

ألمح إنريكي في السابق إلى رغبته في رؤية مساعده خوان كارلوس انزوي يخلفه مستقبلا، والأخير رجل يحظى باحترام كافة اللاعبين.

8- هل سيؤثر الخروج على مفاوضات ميسي؟

ستلعب التغيرات الجديدة دورا في مفاوضات العقد الجديد لميسي مع برشلونة، حيث يشترط النجم الأرجنتيني ظروفا رياضية أفضل، ومدرب يستطيع التأقلم معه في حال إقالة إنريكي، خصوصا إذا خرج الفريق خالي الوفاض من الموسم الحالي.

9- هل اقتربت نهاية دورة حياة برشلونة بشكله الحالي؟

هذا السؤال تم طرحه في نهاية عهد المدرب جوارديولا وأثبتت التطورات أنه سابق لأوانه، ما هو أكيد أن برشلونة يحتاج لصفقات جديدة يمكنها إحداث منافسة حقيقية للاعبين الحاليين عكس صفقات الصيف الماضي التي لم تأت بجديد.

كووورة

شام تايمز

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