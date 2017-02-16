مجدداً.. “نوكيا 3310” يطرح في الأسواق بميزات إضافية

تعتزم الشركة المصنعة لأجهزة “نوكيا” إلى إعادة طرح هاتفها المشهور “نوكيا 3310” في الأسواق من جديد، بعد نحو 17 عاما من صدوره لأول مرة.

وحسب ما ترجمت “عربي21” صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الهاتف الذي طرح في الأسواق لأول مرة في عام 2000، في بداية صعود وانتشار الهواتف الخلوية، سيتم تسويقه استنادا إلى سمعة بطاريته القوية التي من المرجح أن تشابه النموذج القديم.

وبينت الصحيفة أن الإصدار الجديد من الجهاز سوف يباع بسعر 59 جنيها إسترلينيا (حوالي 70 دولارا)، مستندا إلى ثقة الناس الذين يتذكرون بفخر لحظات استخدامه لأول مرة. وقالت الصحيفة إن الكشف عن ذلك سيكون في المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة الشهر القادم.

وتم تسريب هذه المعلومات عبر الصحفي المتخصص في التكنولوجيا التوجه، إيفان بلاس، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسيُطرح الهاتف على موقع أمازون فقط، ولن يكون متاحا من الشركة نفسها. وقد قامت أمازون بوضع شرح مفصل عن الجهاز وخصائصه ابتداء، من الساعة والآلة الحاسبة، حتى القدرة على تخزين عشر تذكيرات وأربعة ألعاب، بينها “الثعبان2”.

وكانت أبرز الألعاب في الإصدار السابق هي “الثعبان” التي ابتكرت شركة أبل لعبة مماثلة لها، فضلا عن أندرويد وويندوز.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجموعة الخصائص القديمة؛ قادت الجهاز سابقا لأن يكون الأكثر انتشارا ومرونة لفترة طويلة، مضيفة أنه أصبح جزءا من ذكريات وماضي العديد من الناس.

وتحدثت “الإندبندنت” عن الصعوبات التي واجهت نوكيا في عصر الهواتف الذكية، لكنها بالنهاية بيعت لشركة مايكروسوفت. ومنذ لك الحين تعمل الشركة على إعادة بريقها في الأسواق عبر إصدار جديدة لهواتف قديمة، بما في ذلك “نوكيا 215″، والذي يباع بـ29 دولارا وتستمر بطاريته لمدة 29 يوما.

شام تايمز

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