إيران : الأمن يمنع سيدات متنكرات في زي رجال من دخول ملعب لكرة القدم في طهران

منعت ثماني سيدات إيرانيات متنكرات في زي للرجال من حضور مباراة في كرة القدم في أحد ملاعب طهران الأحد، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية الثلاثاء عن مسؤول محلي.

وقال علي رضا عادلي مدير الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية “أرادت 8 سيدات متنكرات في زي للرجال دخول ملعب ازادي” في جنوب غرب العاصمة الإيرانية “لحضور مباراة الاستقلال وبيرسيبوليس، لكن رجال الأمن قاموا برصدهن ومنعهن من الدخول”.

ويذكر أن السلطات الإيرانية تمنع رسميا حضور النساء مباريات كرة القدم منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتبرر ذلك بحمايتهن من تصرفات المشجعين الذكور والشعارات المشينة التي قد يطلقونها.

فيما تأمل حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني في تخفيف حدة هذه القيود في بعض الرياضات، وسمح أخيرا للسيدات بحضور مباريات كرة السلة والكرة الطائرة في مناطق مخصصة.

وتابع عادلي أن محاولة الأحد ليست جديدة، قائلا “في الماضي، حاولت فتيات أيضا دخول الملعب لمشاهدة مباريات كرة القدم”، موضحا أن دخول السيدات ملاعب كرة القدم لا يزال ممنوعا بسبب “الاكتظاظ” في المدرجات و”الظروف غير الملائمة”.

(AFP)

شام تايمز

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