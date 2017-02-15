مصر : وفاة طالبة سورية ” دهساً تحت عجلات أتوبيس “

قالت وسائل إعلام مصرية، إن طالبة سورية لقيت مصرعها “دهساً تحت عجلات أتوبيس بمدينة دمياط الجديدة بعد خروجها من المعهد أمام قسم دمياط الجديدة”.

وأشارت صحيفة الوفد المصرية، أول أمس الأحد، إلى أن الأهالي أبلغوا السلطات بـ “دهس أحد الباصات التي تنقل الطلبة طالبة أمام شارع الصعيدي”.

وتبين أن الفتاة الضحية هي السورية “دانا بدر الدين” (18 عاماً)، التي تدرس في معهد “المدينة المنورة”، في دمياط الجديدة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مشفى جامعة الأزهر، فيما نقل عن الشرطة قولها إنها تعمل على ملاحقة سائق الحافلة.

شام تايمز

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