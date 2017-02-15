مساعد Google Assistant يصل لبعض هواتف أندرويد بالصدفة

استقبل العديد من مستخدمي هواتف #أندرويد تحديثًا جديدًا يحمل مساعد #غوغل المتطور Google Assistant، وذلك بمحض الصدفة، وفقًا لما جاء على موقع إنجادجيت التقني.

وأوضح المستخدمون أنهم بمجرد أن فتحوا مساعد غوغل، استقبلوا رسالة ترحيب تعكس أن التحديث وصل لمستخدمين لم يكن لديهم مساعدها، لأنها ليست هواتف نيكسس أو بيكسل وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، ومن الهواتف التي وصل إليها مساعد غوغل ألكاتيل أيدول 3S.

ومن المتوقع أن تطلق غوغل مساعدها الحديث لقطاع أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك لن يحدث إلا عندما تجهز النسخة الرسمية.

شام تايمز

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