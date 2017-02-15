بتهمة الإساءة لموسى الصدر.. معتصمون من حركة أمل يحاولون اقتحام مبنى قناة الجديد اللبنانية

منعت قوى الأمن اللبناني، مساء الثلاثاء، معتصمين مناصرين لـ”حركة أمل” من اقتحام مبنى تلفزيون “الجديد” بمنطقة وطى المصيطبة في بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن “قوة من الجيش وصلت إلى منطقة وطى المصيطبة، وانضمت إلى عناصر قوى الأمن الداخلي الموجودين أمام تلفزيون “الجديد”، لضبط الوضع بعدما حاول مناصرون لحركة “أمل” اقتحام المبنى احتجاجا على ما اعتبروه إساءة للإمام موسى الصدر في برنامج “دمى كراسي”.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من المحتجين رموا حجارة على المبنى وتسببوا بتحطيم زجاج فيه.

وانتشرت قوات من الجيش كذلك على طول جسر سليم سلام وصولا إلى أوتوستراد المدينة الرياضية، بحسب الوكالة.

وكان المعتصمون تجمعوا يوم الاثنين أمام مبنى القناة، للاعتصام في شوارع بيروت حيث جال المعترضون الشوارع، وتظاهروا بالدراجات النارية أمام مبنى القناة وهم يهتفون “لبيك يا موسى الصدر”، اعتراضا على حلقة “دمى كراسي” التي أذيعت الأحد الماضي، ووضعت فيها “دمية” تمثل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وطرحت قضية الصدر، الذي اختفي في ليبيا إبان حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وشهدت الحلقة حضورا لثلاث دمى تجسد شخصيات كل من زعيم حركة أمل نبيه برّي، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون.

وجاء في السيناريو أن برّي عالم بمكان الإمام، وأنّ الـ38 سنة التي تمّ فيها إحياء ذكرى التغيبب ما هي إلا حفلة زجل.

يشار إلى أن موسى الصدر عالم دين ومفكر وسياسي شيعي ومن مواليد عام 1928 ، فقد اثناء زيارته لليبيا عام 1978.

ويعتبر الخلاف بين نبيه بري زعيم “حركة أمل” وقناة “الجديد” قديماً، إذ برز عند الحديث عن عقد بين القناة ووزير التربية الليبي في “حكومة برقة”، حيث رفض بري دخول أي مسؤول ليبي إلى لبنان لحين الكشف عن مصير الصدر .

شام تايمز

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