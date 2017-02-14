تحديد ملعب نهائي كأس ملك أسبانيا بشكل رسمي

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن المباراة النهائية لكأس ملك أسبانيا بين برشلونة والافيس ستقام على استاد فيسنتي كالديرون معقل اتلتيكو مدريد.

وصدق مجلس الاتحاد الأسباني لكرة القدم اليوم خلال اجتماعه في مقره الرئيسي في لاس روزاس على قرار إقامة المباراة على ملعب فيسنتي كالديرون.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 أيار/مايو المقبل حيث تجمع بين برشلونة البطل القياسي للكأس والافيس الذي بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

ومثل كل عام لا يكشف اتحاد الكرة الأسباني عن مكان إقامة المباراة النهائية إلا بعد تحديد هوية طرفي المباراة، وهو القرار الذي يثير جدلا واسعا في أسبانيا.

وكان برشلونة يرغب في خوض المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، الذي يعد أكبر استاد في أسبانيا بعد كامب نو.

ومن جانبه كان الافيس يتمنى أن يخوض المباراة على ملعب سان ماميس الجديد معلق اتلتيك بيلباو، نظرا لقربه من مدينة فيتوريا.

كووورة

شام تايمز

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