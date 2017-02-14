النمسا : مستأجر يعثر في مسكنه الجديد على 270 ألف يورو

ذكرت تقارير صحفية في النمسا، أن مستأجرًا عثر على مبلغ مالي ضخم أثناء تنظيفه لأحد أجزاء مسكنه الجديد في مدينة “جراتس” جنوب البلاد.

وقالت صحيفة “كرونن تسايتونج” الصادرة في النمسا ، إن “الرجل عثر أثناء تنظيفه لقبو المنزل على حزمة نقود قيمتها 270 ألف يورو داخل كرتونة”، مشيرة إلى أن “الرجل أخطر الشرطة بعثوره على المبلغ في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي”.

وتجري السلطات تحقيقات شاملة للتعرف على مالك هذه الأموال ومصدرها.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes