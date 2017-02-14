امرأة بريطانية تحتفظ بقطعة شوكولا أهداها لها زوجها قبل 33 عاماً !

في تعبير عن إخلاصها وتقديرها لزوجها، احتفظت امرأة بريطانية بقطعة شوكولاتة أهداها إياها زوجها في عيد #الفالنتاين منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

في 1984 قدم ريتشارد بروكس (52 عاماً) لزوجته لين (51 عاماً) قطعة من الشوكولاتة كهدية في عيد الفالنتاين ، وبدل أن تأكلها، احتفظت لين بقطعة الشوكولاتة لمدة 33 عاماً.

ويحتفظ الزوجان اللذان احتفلا بعيد زواجهما الثلاثين في العام الماضي بقطعة الشوكولاتة في صندوق خشبي مميز بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتقول لين بأن زوجها قدم لها قطعة الشوكولاتة مع باقة من الورود الحمراء وبطاقة تهنئة تعبيراً عن حبه لها أثناء فترة الخطوبة.

وأضافت “بعد 30 عاماً من الزواج الذي كانت ثمرته ثلاثة أبناء، بقيت قطعة الشوكولاتة كما هي. أنا أعتبرها أثمن كنزي لدي”.

وقال الزوج ريتشارد “قدمت قطعة الشوكولاتة لزوجتي كتعبير عن حبي لها، يعتقد أبناؤنا بأننا نبالغ في الأمر، ولكنها تعني الكثير لي ولزوجتي، وأحياناً أصطحب قطعة الشوكولاتة معي إلى العمل في عيد الفالنتاين لأريها لزملائي”.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تواصلت الزوجة مع شركة نستلة التي صنّعت قطعة الشوكولاتة لتشارك معها قصتها، وأرسلت لها صورة مع قطعة الشوكولاتة برفقة زوجها.

شام تايمز

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