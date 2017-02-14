بالفيديو .. رجل أمريكي يثبت 38 مسماراً باستخدام رأسه

يلجأ البعض إلى مغامرات غريبة وخطيرة في إطار سعيهم لدخول سجل غينيس للأرقام القياسية، ومن بينهم هذا الرجل الأمريكي الذي سجل رقماً قياسياً عالمياً فريداً من نوعه، من خلال تثبيت 38 مسماراً باستخدام رأسه في أقل من دقيقتين.

وظهر جون فيرارو الذي يحمل لقب “رأس المطرقة” في برنامج غينيس وورلد ريكوردز بنسخته الإيطالية، حيث نجح بتثبيت المسامير باستخدام مقدمة رأسه على لوح خشبي، بحسب ما أوردت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

وليست هذه المرة الأولى التي يحقق فيها فيرارو رقماً قياسياً عالمياً، حيث سبق وحقق رقماً قياسياً بتثبت 13 مسمار برأسه خلال دقيقة واحدة، بالإضافة إلى تحطيم أكبر عدد من الكتل الخرسانية برأسه مستخدماً كرة بولينغ خلال 3 دقائق، حيث حطم 45 كتلة خرسانية ضمن هذا الزمن في أبريل (نيسان) 2011.

وتقول صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فيرارو يملك هذه القدرة العجيبة، بفضل سماكة جمجمته التي تعادل أكثر من ضعفي جمجمة الإنسان العادية، حيث تصل إلى حوالي 16 ميلي متر، بالمقارنة مع 6.5 ميلي متر للجمجمة التقليدية.

واكتشف فيرارو هذه المقدرة العجيبة لديه عندما كان طفلاً، عندما اخترقت جمجمته باباً خشبياً خلال مطاردة مع شقيقه. وعندما لا يقوم فيرارو بدق المسامير برأسه وتسجيل الأرقام القياسية، فهو يعمل مصارعاً محترفاً تحت اسم جينو مارتينو.

شام تايمز

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