عدد قياسي من الأميركيين يتنازل عن جنسية ” أقوى دولة بالعالم “

أظهرت بيانات حكومية أميركية رقما قياسيا جديدا لعدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأميركية مؤخرا، ومنهم وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون.

وبلغ عدد الأميركيين الذين تنازلوا عن جنسيتهم 5411 شخصا العام الماضي، بزيادة نسبتها 26 في المئة عن العام 2015، وفقا ما نقلت قناة سكاي نيوز عن القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.

وأشارت القائمة إلى أن جونسون وصف في وقت سابق حيازته للجنسية الأميركية بأنها “مجرد حدث نتج عن ميلاده فى الولايات المتحدة”.

ويبدو أن جونسون الذي ولد في نيويورك وعاش في أميركا حتى عمر خمس سنوات، قرر ترك جنسيته لتجنب أضرار الضرائب واعتبر أن انون الضرائب الأميركي بأنه “فظيع ومجحف” على حد قوله.

يذكر أن حاملي الجنسية الأميركية يلتزمون بسداد الضرائب حتى لو كانوا يعيشون خارج الولايات المتحدة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes