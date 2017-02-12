ألافيس يخالف برشلونة و يطلب ملعباً غير ” البيرنابيو “

طلب نادي #ديبورتيفو_ألافيس رسمياً خوض نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام #برشلونة على ملعب “سان ماميس” بمدينة بلباو، عاصمة إقليم الباسك.

وأفاد نادي ألافيس، في بيان له، أنّ حضور 50 ألف مشجع من كلا الفريقين سيمثل “دعما اقتصاديا كبيرا لإقليم الباسك” حيث سيحصل دخلا بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو.

كما أن إدارة ملعب “سان ماميس”، ستحصل على إيجار قيمته نحو مليون يورو، لذا دعاها ألافيس، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية، إلى إرسال طلب رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم لاستضافة النهائي، المنتظر يوم 27 مايو القادم.

وأوضح نادي ألافيس في بيانه أنه أجرى الخميس الماضي مباحثات مع المدير الرياضي لنادي بلباو، خوان بيراستيغي “لنقل رغبة ديبورتيفو ألافيس في إقامة النهائي على ملعب سان ماميس”.

وأشار النادي الباسكي إلى أنه أجرى “أولى الاتصالات” مع رئيس الاتحاد، أنخل ماريا فيار، لـ “مناقشة هذا الأمر”.

ويحظى هذا الطلب أيضا بدعم من رئيس إقليم الباسك، انييغو اوركولو، الذي أكد أن استضافة ملعب بيلباو للنهائي سيكون “أمراً رائعاً”.

وكان رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد أعلن الخميس، رفضه لاستضافة ملعب “سانتياغو برنابيو” للمباراة النهائية، وذلك رداً على مطالب نادي برشلونة بإقامة نهائي كأس الملك على معقل غريمه التقليدي.

يُشار أنّ ألافيس قد بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه ، الأربعاء الماضي، على ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد في إياب نصف النهائي ليتأهل لمواجهة برشلونة حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (28 مرة) الذي أزاح من طريقه نادي أتلتيكو مدريد في نصف نهائي المسابقة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes